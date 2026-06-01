Honduras inaugura el III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Delegaciones de más de veinte países se encuentran en San Pedro Sula para participar en el III Foro Iberoamericano de Turismo.

El lema es tecnología y desarrollo: Inteligencia que potencia territorios, temas que serán abordados por expertos de varios países y que pertenecen a organizaciones líderes en el rubro.

El Foro servirá como plataforma para presentar propuestas que posteriormente serán elevadas a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para celebrarse en España.

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado , explicó que el foro representa un paso decisivo en la construcción de una estrategia común para el desarrollo turístico de la región.

Las ediciones anteriores celebradas en Cancún, México, y Santa Marta, Colombia , permitieron realizar diagnósticos y análisis sobre los principales desafíos del sector.

Sin embargo, la reunión de San Pedro Sula tiene como objetivo principal establecer compromisos concretos y un plan de acción que permita fortalecer la industria turística desde una visión iberoamericana.

“El turismo no es solamente promoción de destinos, es infraestructura, capacitación, sostenibilidad, inversión, empleo y desarrollo territorial”, detalló Casado.

El Foro Iberoamericano de Turismo inició oficialmente con una cálida recepción a representantes de organizaciones empresariales, organismos internacionales, autoridades gubernamentales e invitados especiales provenientes de distintos países de Iberoamérica, consolidando a Honduras como un punto de encuentro para el diálogo, la cooperación y la construcción del futuro del turismo en la región.

Las actividades inaugurales comenzaron en el Palacio Municipal de San Pedro Sula, donde Roberto Contreras, alcalde de la ciudad, recibió a las delegaciones nacionales e internacionales para realizar un recorrido por el histórico Salón Consistorial, un espacio emblemático que resguarda parte importante de la historia y el desarrollo de la capital industrial del país.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la Plaza Las Banderas, escenario del cóctel de bienvenida que reunió a líderes empresariales, representantes del sector turístico, autoridades y organismos de cooperación internacional en un ambiente de integración y fortalecimiento de alianzas.

Durante el acto protocolario, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB); Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH); Andrés Ehrler, secretario de Estado en el Despacho de Turismo; y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, ofrecieron palabras de bienvenida y destacaron la importancia del turismo como motor de desarrollo económico, generación de empleo e integración regional.

Los representantes coincidieron en que este foro constituye una plataforma estratégica para intercambiar experiencias, promover buenas prácticas y generar propuestas que impulsen un turismo más competitivo, sostenible e inclusivo en Iberoamérica.

Con este acto inaugural, Honduras dio inicio a una agenda de actividades que durante los próximos dos días reunirá a expertos, empresarios, académicos y autoridades de diversos países para abordar los principales desafíos y oportunidades del sector turístico, fortaleciendo la cooperación regional y proyectando el potencial de la región ante el mundo.

El III Foro Iberoamericano de Turismo es organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), ONU Turismo, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y la Secretaría de Turismo de Honduras (IHT).