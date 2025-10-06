Gabriel, el niño que lucha contra la anemia falciforme: se abren las donaciones para ayudarlo

San Pedro Sula, Cortés-.

Con tan solo 12 años, Gabriel Ernesto Guzmán Buezo ha demostrado una fortaleza admirable frente a una difícil condición de salud.

Desde que tenía apenas 10 meses, enfrenta con valentía la anemia de células falciformes, una enfermedad genética que altera la forma de los glóbulos rojos y dificulta el transporte de oxígeno en la sangre.

A pesar de los episodios de dolor intenso y las complicaciones que esta enfermedad puede provocar, Gabriel mantiene siempre una sonrisa en su rostro.

Desde que recibió el diagnóstico, la vida de Gabriel y su familia cambió por completo. Las hospitalizaciones, las transfusiones de sangre y las crisis vaso-oclusivas (episodios que lo dejan inmóvil por horas o días) se convirtieron en parte de su rutina.