“Están despedidos porque no estaban en el lugar del trabajo”: crisis en alcaldía

Confrontaciones en la Corporación Municipal, despidos, persecuciones, nombramientos cuestionados generan un ambiente tenso y de incertidumbre en la alcaldía.

Por primera vez en la historia los regidores impusieron una agenda en sesión corporativa, lo que desató una serie de acciones de parte de las autoridades municipales contra los seis regidores que se rebelaron.

Dos de ellos lo hicieron público y el regidor Vicente López se presentó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública a denunciar al alcalde Roberto Contreras por abuso de autoridad.

Lo acompañó la regidora Carmen Elena Paz, quien procederá hoy a interponer otra denuncia por agresiones verbales en las sesiones corporativas, persecución y abuso de autoridad.

Los encontronazos en las sesiones han sido repetitivos, pero la gota que derramó el vaso se dio en la sesión 61 cuando el regidor José Antonio Rivera presentó una moción en puntos varios, para que respondieran y cumplieran las recomendaciones de un informe emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), referente al caso Sulambiente dejando claro que no estaban pidiendo que se pagaran los mayores costos, pero sí que se cumpliera el mandato del organismo.

Siete regidores secundaron la moción, pero el alcalde cerró abruptamente la sesión y no permitió que se terminara de votar la misma. En esa sesión 61 se dieron varias situaciones que generó malestar entre los regidores.

Se dieron tres nuevas convocatorias para la sesión 63, pero en dos no hubo quórum y en la tercera seis regidores presentaron una excusa en bloque. El alcalde convocó nuevamente y acudió el pleno, pero la sesión se realizó con la agenda presentada por la regidora Carmen Elena Paz y no con la presentada por el alcalde. La agenda del alcalde no incluía la ratificación del acta 61 y no daba chance a que los regidores que faltaban se pronunciaran sobre la moción presentada por el regidor Rivera.

Por votación se impuso la agenda de los regidores lo que generó un evidente malestar en el alcalde, según el audio de la sesión corporativa donde no hubo acceso a medios de comunicación, como es ya una costumbre.

La posición de los regidores generó, según ellos, persecución y abuso de autoridad. Les despidió el personal y según los empleados les explicaron que ni si quiera les pagarían el mes trabajado por lo que se aprestan también a demandar.