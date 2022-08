Denuncia contra Roberto Contreras no se detiene, aseguran contratistas

Un grupo de contratistas denunció ante el Ministerio Público al alcalde Roberto Contreras por el no pago de 12 proyectos finalizados y dos que están en ejecución y que ascienden a unos L14 millones.

Contreras negó que fueran 12 proyectos que ascienden a L14 millones. “No es cierto, son nueve proyectos que ascienden a nueve millones de lempiras, que los va a revisar el departamento de Infraestructura haciendo una auditoría sobre los proyectos”.

Ante la consulta de por qué no existió un contrato, Contreras dijo: “Yo ignoraba que él no tenía un contrato, yo dije que tenemos que arreglar esto; pero los trámites administrativos no los hago yo, eso lo tiene que hacer el contratista en el departamento de Infraestructura”.

El jefe edilicio aseguró que Juan Ramón Castillo, representante de los contratistas y quien firmó la denuncia ante el Ministerio Público, la retiraría ayer por la tarde.

“Nadie le está negando sus pagos, pero obra que cuesta un millón de lempiras, yo no la puedo pagar por tres millones de lempiras. Vamos a pagar lo que sea justo conforme a informe. No estamos aquí para trampearle dinero a nadie”, aseveró Contreras a este rotativo.