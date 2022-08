Alcalde Roberto Contreras reacciona tras denuncia en su contra

”Es un trámite meramente administrativo que él ignoraba (Juan Ramón Castillo)”, dijo Contreras a Diario LA PRENSA , en torno a los pagos que no habría hecho la municipalidad sampedrana.

Adelantó que Castillo retirará la denuncia este mismo martes. Consideró que “nadie le está negando sus pagos, pero voy a aclarar que obra que cuesta un millón de lempiras no la voy a pagar por tres millones de lempiras”. “Él mencionó varios proyectos, pero no los hemos recibido. No estamos para ‘trampearle’ a nadie”, concluyó.