Ni aspirinas hay en el IHSS de San Pedro Sula

José Banegas, un afiliado de 51 años que recientemente fue operado del corazón, se presentó ayer a la farmacia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para obtener medicamentos cardiacos, pero no encontró ni aspirinas.

Ayer este hombre, a quien le colocaron un stend hace dos meses en la arteria coronaria, llegó por el medicamento candesartán, el cual controla la presión arterial alta, pero no había. “Es increíble que seamos asegurados y demos un monto mensual y no tengamos medicamentos. No sé cuánto me costará el medicamento, pero de seguro es caro y tendré que buscarlo en farmacias privadas”, comentó.

Juan Pérez llegó de Lempira a la regional norte para obtener medicamentos para sus padres José Mártir y María Cruz, un par de jubilados que padecen de la hipertensión, pero no encontró la mayoría de medicinas. “No hay en la regional de Santa Rosa de Copán y por eso vine hasta acá, pero fue lo mismo, no sé qué les pasa a las autoridades del IHSS porque no encontré candesartán, metolazona ni acetaminofén”, comentó.

Rolando Martínez, también fue por los medicamentos de su esposa que padece presión alta, trigliceridos y diabetes, pero de ocho medicamentos por los que iba solo encontró cuatro, situación a la que se ha enfrentado por un mes. “No hay espironolactona, candesartán, esomeprazol y metformina. Solo en eso he gastado en farmacias cerca de 6,000 lempiras este mes”, dijo.

Protestas

Mientras estos pacientes salían disgustados de la farmacia del IHSS por las carencias, los pacientes de esclerosis múltiple, afiliados a la Fundación Esclerosis Múltiple Amor (Fema), realizaban una protesta con pancartas por el mismo motivo, ya que por su enfermedad crónica ante la falta de medicamento, su calidad de vida disminuye. Suyapa Lupi, presidenta de Fema, dijo que en Tegucigalpa están afectados por la falta de medicamentos para esclerosis desde hace cuatro meses y en San Pedro Sula un mes, razón por la que se fueron a las calles.

“Las autoridades nos ofrecieron que para finales de julio esto estaría resuelto, pero ahora no responden alguna información sobre el abastecimiento para los 500 pacientes con esta enfermedad, especialmente de los medicamentos avonex, pero también están por escasear natalizumab conocido como tysabri, ocrelizumab e interferón beta-1b”, dijo.