Laboratorios Finlay, 60 años liderando industria farmacéutica

Laboratorios Finlay cumplió el 28 de julio 60 años de brindar soluciones y productos de buena calidad, accesibles al consumidor, cumpliendo con su eslogan ‘Salud para Todos’.

Finlay es la empresa farmacéutica número uno en el país con un portafolio de más de 200 productos y certificada con la norma de calidad ISO 9000.

El laboratorio fabrica productos de alta gama cardiovasculares, antiespasmódicos, productos parenterales, soluciones de gran y pequeño volumen y productos para covid.

Es una empresa que no solamente está en Honduras, sino que en todo Centroamérica donde actualmente exporta una amplia gama de productos y próximamente tendrá una inversión alta que le permitirá incursionar en el mercado norteamericano.

Laboratorios Finlay es una empresa familiar creada el 28 de julio de 1962 y su principal fundador fue el doctor Shibli Miguel Canahuati, médico gastroenterólogo.

En los actos de celebración del 60 aniversario, el gerente general de Laboratorios Finlay, licenciado Jorge Andrés Canahuati, manifestó que lleva ocho años al frente de la empresa, “pero en los últimos dos hemos vivido pandemias, huracanes, explosiones, retos, dificultades de familia y dificultades de colaboradores, pero a pesar de todo eso hemos podido a través de ustedes (los empleados) superar y seguir creciendo”.

“Me hacía un poco de memoria y pensaba que sesenta años no es cualquier cosa, hay muchas empresas que no llegan a eso, pero si en verdad nosotros nos ponemos a pensar en qué es lo que decimos, en qué es lo que dice nuestra camiseta ‘Salud para Todos’ suena como un eslogan, no lo es, cada uno de ustedes quiero que sepan que en algún punto han ayudado a salvar una vida”, expresó Canahuati.

“Ayudamos con la salud primero de nuestros clientes, los consumidores finales, ayudamos a la salud de los puntos de venta, los hospitales que atendemos a seguir generando empleo y atención, ayudamos con la salud y el bienestar de la gente que trabaja con nosotros, que tiene un empleo, que tiene una fuente para seguir creciendo, pero al final del día nuestro principal objetivo es ayudar a la salud del país y de todos nuestros países vecinos”.

El ejecutivo dijo que ‘Salud para Todos’ suena fácil como eslogan, “pero en el día a día es difícil, yo sé que ustedes le meten sudor, esfuerzo, sacrificio que quizás en un tema de sesenta años no se ve, pero cuando uno saca cuenta de sesenta años son casi 32 millones de minutos y si uno se pone a pensar en lo que dicen los médicos que en un minuto se puede salvar la vida, piénsenlo que quizá ustedes, y sobre todo los que más tiempo llevan aquí, han ayudado a salvar casi 32 millones de vidas”.