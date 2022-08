Denuncian al alcalde Roberto Contreras por falta de pago de proyectos de infraestructura

Son 12 proyectos que suman una deuda de L14 millones. Castillo reconoció que no firmaron un contrato y que fue por mensaje y llamadas el acuerdo con el alcalde.

Juan Ramón Castillo, representante de los contratistas, declaró que solo les dan largas tanto Osman Chávez, gerente de infraestructura, como el alcalde Roberto Contreras , para no pagarles. “Desde febrero hemos hecho varias obras y no hemos podido cobrar, nosotros somos contratistas, tenemos obligaciones y necesidades, nosotros invertimos el dinero y tenemos derecho de cobrarlo”, dijo tras salir del Ministerio Público .

“De compadre hablado” fueron ordenados estos proyectos por parte del alcalde sampedrano Roberto Contreras a este grupo de contratistas del sector Rivera Hernández, debido a que no se hizo mediante licitación ni contrato de concesión.

“Solo nos faltan dos proyectos, la remodelación de dos centros de salud de Cofradía y la remodelación de las oficinas del primer piso de la municipalidad”, detalló Castillo.

La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público indica que la alcaldía les dice que no pueden cancelarles la deuda porque no se cumplen los requisitos de ley establecidos en la municipalidad, sin embargo, el grupo de contratistas mostró las pruebas de los mensajes intercambiados con el alcalde Contreras en los que él les pedía realizar las obras, incluso les ponía fecha de finalización. Se conoció que la fiscalía comenzará las investigaciones del caso. Contreras no se refirió al tema.