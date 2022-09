Convierten en retorno entrada al portón de emergencia en el hospital Mario Rivas

El problema hoy es que los conductores no respetan la señalización y muchos ni siquiera ceden el paso en la rotonda que funciona bajo el puente.

“No virar en U”, es la señal que se lee antes de llegar al retorno que está frente al portón de emergencia del hospital Mario Rivas .Pero, los conductores no respetan la señal y hacen el viraje sin percatarse de que es una entrada para ambulancias o carros que llevan pacientes graves.

Los verdaderos retornos, no solo uno, sino tres, están unos metros más adelante. Aquí los vehículos pueden girar sin problemas ni obstaculizar el paso al centro asistencial.

El temor es que por la imprudencia de algunos conductores puede hasta fallecer alguna persona, ya que las ambulancias no pueden ingresar por el embudo que se forma en la entrada a la emergencia del Rivas.

Otra problemática que se está viviendo es que el hospital no tiene parqueo y los vehículos de familiares y empleados se han tomado un carril del bulevar para estacionarse.

El conductor de una de las ambulancias que trataba de entrar a la emergencia se vio en la necesidad de salir del tumulto de carros y hacer el retorno más adelante. Ni siquiera la sirena respetaron.El alcalde Roberto Contreras dijo que la obra es funcional, pero se debe respetar la señalización.

“Se pondrán rótulos más visibles y se comenzará a aplicar el plan de arbitrios con las multas establecidas para los conductores que infrinjan la ley.He recorrido el lugar y hay rótulos de no estacionar, de no virar en U y todo está claro, pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos de los demás”, dijo.