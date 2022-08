Conoce los pasos para realizar una cita médica en el IHSS San Pedro Sula

Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) región norte habilitarán en los próximos días un nuevo contact center, para mejorar el sistema de citas y explicaron el proceso que se debe seguir mientras tanto.

Aracely Briceño, médico gerente de gestión de pacientes, informó que los afiliados actualmente deben presentarse de la ventanilla dos a la siete en el área de Admisión en Consulta Externa. La ventanilla ocho es para embarazadas, la nueve es para pediatría y la cero y uno son para adultos mayores.

El afiliado solamente debe presentar su identidad, original no copia, y esperar a que el encargado revise que tiene derecho vigente, es decir, que está empleado activo contribuyendo. Si va con remisión de un médico la debe llevar sino no se le asigna la cita. El horario de atención es de 6:00 am a 4:00 pm.