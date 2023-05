Cohep exige al Gobierno resolver crisis energética

El malestar de los abonados no se ha hecho esperar. En redes sociales, los pobladores exigen respuestas contundentes a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ) y a la Empresa Energía Honduras ( EEH ).

El líder empresarial dijo que “es grave la situación. Le hago un llamado al gobierno de la república porque están dañando a los negocios, la población. Cada vez que hay cortes dañan empresas, maquinaria, equipo e interrumpen la actividad económica. Entonces el tema es muy serio”.

Yibrín dijo que “hoy en día el país no es un buen lugar para invertir. Honduras no es una isla, no existe solo, debe competir con otros países. Guatemala está ofreciendo mejores condiciones, El Salvador y Costa Rica igual, ofrecen mejores condiciones para ganar el juego de la inversión, de la generación de empleo y allí es donde nosotros nos preocupa que a algunos funcionarios se les olvida eso”, puntualizó.