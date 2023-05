Migración de mano de obra afecta a sectores productivos

“Lastimosamente, nuestro país no está ofreciendo suficientes oportunidades”.

Consultamos al cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón Enríquez, sobre esta iniciativa del presidente mexicano y respondió que “todavía no tenemos información de cómo van a operar o a otorgarse ese tipo de visas. Fue una propuesta del presidente López Obrador y me imagino que el INM (Instituto Nacional de Migración) de México tendrá que indicarnos cómo va a operar”, indicó.

El sector privado no está seguro de si esta propuesta es positiva para el país, ya que se queda sin recurso humano calificado, pero entienden que el Gobierno no está generando las condiciones para nuevos puestos de trabajo que tanto se necesita, e incluso están en riesgo de perderse los existentes, por algunos puntos en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, señalan.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que “lastimosamente nuestro país no está ofreciendo suficientes oportunidades para todos los jóvenes que están saliendo al campo laboral, entonces esto que ofrece el presidente López Obrador, pues es un alivio para aquellos que no encuentran oportunidades en nuestro país.

Definitivamente es una inversión que se pierde cuando van compatriotas a otros países a hacer estas labores en vez de tener oportunidades locales”, afirmó.

Fabián Brown, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Capítulo Noroccidental, declaró que es un tanto perjudicial la migración laboral, ya que significa que Honduras no está haciendo crecer los sectores productivos del país. “No se están creando leyes para incentivar la inversión e invirtiendo para generar empleo”. Brown agregó “como no hay recurso humano, los proyectos privados se encarecen, se vuelven más lentos, y mano de obra sin experiencia. En un año fácilmente se pierden $2,000 millones en un año en proyectos (ejemplo industriales y comerciales), que el inversionista prefiere no hacer inversiones en el país”.

El sector construcción está funcionando con el 55% de empleos, el 45% restante está estancado.