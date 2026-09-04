Cerca de 100 docentes recibirán formación sobre salud mental

San Pedro Sula, Honduras. Cerca de 100 docentes de cuatro centros educativos participarán este sábado en el taller que dará inicio a las actividades de Mente Sana, la iniciativa de Diario LA PRENSA en alianza con el Colegio de Psicólogos de Honduras (Copsih) que desde 2024 busca educar, crear conciencia y brindar herramientas que contribuyan a la salud mental de los hondureños. La jornada será el punto de partida de la tercera edición que beneficiará a unos 1,300 estudiantes de los centros de educación básica Lila Luz de Maradiaga, Soledad Fernández, Hogar San José y Dionisio de Herrera. Durante el taller, que se desarrollará en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), psicólogos capacitarán a los maestros sobre los temas de esta edición; ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la adicción a pantallas y redes sociales. Contenidos posteriormente serán llevados a las aulas mediante las visitas y fascículos gratuitos para los estudiantes.

Para Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH y uno de los impulsores del proyecto, el taller para los educadores es un componente clave, pues son ellos quienes mantienen un contacto diario con los estudiantes y pueden convertirse en un primer punto de apoyo. A su vez, indicó que los docentes también necesitan un espacio como este para cuidar su salud mental y sentirse acompañados frente a la carga emocional que supone atender problemáticas cada vez más complejas en los salones de clase. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que Rafael Mejía Perdomo, presidente Copsih capítulo Cortés, explicó que la intención es capacitarlos para que puedan convertirse en “agentes de ayuda” y “factores de protección”, capaces de reconocer las señales de alerta.

Enfatizó que esto permitirá que tengan una mayor comprensión sobre los trastornos y contar con criterios básicos para actuar frente a situaciones que puedan requerir acompañamiento, consejería o referencia profesional. Los directores de los centros también consideran que preparar a los docentes es importante y han expresado sentirse esperanzados. Merlíng Paredes, director del Lila Luz de Maradiaga, dijo que cada vez reciben más niños con diagnósticos de TDAH y otras neurodivergencias, lo que representa un reto cuando se atiende a grados con más de 40 estudiantes y el centro no cuenta con profesionales para brindar una atención individualizada.