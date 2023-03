“El capital verdadero de una empresa es el recurso humano”: German Salinas

Definitivamente falta una orientación debida y políticas públicas necesarias que puedan facilitar tanto al inversionista privado como al Estado mismo el desarrollo de los proyectos que el país necesita y lo necesita para poder desarrollarse debidamente, porque una cosa es crear las fuentes de empleo que lo que hace es un derrame económico hacia toda la sociedad y viene de manera automática el crecimiento económica del país, pero si no hay suficientes empleos no podemos crecer.

No. Es el sector que más empleo genera, ya tenemos muchos años de estar trabajando en el ramo de la construcción para ser precisos 54 años y eso nos da algún conocimiento de lo que sucede.

Usted no es ingeniero civil de profesión y conoce el rubro. ¿Cree que se ha reactivado al 100%?

Integridad es la palabra clave. Hemos invertido tiempo y dinero entrenando personal y aunque no tenemos proyectos como deberíamos, no hemos realizado despidos. El capital verdadero de la empresa es el humano como siempre lo ha sido.

La empresa sigue funcionado, afortunadamente él siempre supo rodearse de las personas necesarias para que siguieran con el ritmo de la empresa. Es lo que sucede, seguimos trabajando siempre con el mismo personal. Definitivamente nos hace falta la figura del ingeniero Francisco Saybe porque él fue por siempre el gerente general y presidente de la sociedad. Lo bueno es que se supo entrenar a suficiente personal para que tomara la batuta de la empresa. No siempre es posible tener todos los proyectos que se quieren y quisiéramos ver más proyectos estatales y locales del tipo que estamos acostumbrados a realizar que son obras viales, carreteras y puentes. También en la empresa privada la construcción de parques industriales, fábricas, bancos y comercios que es lo que nosotros como empresa solemos diseñar y supervisar.

Una fotografía de su eterno amigo Chico Saybe está colgada en una de las paredes de la oficina del gerente administrativo de la compañía Saybe y Asociados . Pero no solo es la fotografía, su recuerdo y su visión se sienten al ingresar a esas instalaciones, como se sentía la mañana del 22 de febrero de 2022 cuando murió.

Escuchamos a diario que hay carencia de mano de obra no calificada y calificada. ¿Comparte este punto de vista en el sector construcción?

Lo que sucede es que por un lado la pandemia vino a parar muchas cosas, pero no todo, luego la tremenda migración que hay hacia los Estados Unidos y la gente que se va es la que trabaja en construcción, gente que puede contribuir mucho al rubro, albañiles, ayudantes y estos trabajadores o simplemente al bajar la construcción pública y privada en la inversión pública esta gente busca en qué emplearse especialmente en el sector informal. Entonces la gente acomodada en este sector se olvida de su trabajo original en la construcción.

Una pregunta que don Chico disfrutaba responder, y por cierto, siempre destacaba lo positivo. ¿Cómo ve SPS en este momento en materia de infraestructura?

Bueno, al igual que cualquier ciudad siempre tiene necesidades que cumplir y se necesitan obras viales y hay que mejorar porque el parque vehicular es muy grande para las facilidades que dan nuestras calles a pesar de que son anchas.

Acá circulan más de 300 mil carros automotores al día y las calles son insuficientes, hay que mejorar la vialidad, construir más pasos a desnivel en ciertos sectores y es parte de lo que se necesita.

No podemos obviar el sector vivienda y es necesario darle la importancia que realmente tiene. Una ciudad no puede desarrollarse con vías invadidas en los alrededores, además del mal aspecto que dan estas personas que ocupan terrenos muchas veces privados no dan la oportunidad de desarrollarse de la manera correcta.

¿Qué desafíos hay al frente del Círculo Teatral Sampedrano?

He tomado la dirección del CTS y de la fundación, organizaciones de las cuales he sido siempre el vicepresidente, entonces asumí la presidencia. El reto es el de siempre; saber escoger las obras y apoyar la cultura. Queremos que el teatro sirva para otras expresiones culturales.