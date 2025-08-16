Burbara a las marchas: “La convocatoria ha sido extraordinaria”

San Pedro Sula

El candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Nacional, Junior Burbara, destacó la masiva participación ciudadana en las marchas por la democracia realizadas el sábado en diferentes ciudades de Honduras.

“Ha sido extraordinaria la convocatoria de la iglesia en las marchas por la democracia, la paz y el desarrollo. No queremos más ideologías raras”, expresó Burbara al referirse a las movilizaciones.

El aspirante, representante del movimiento Papi a la Orden, siguió de cerca las protestas y agregó: “La reacción a lo que pasa en el país tenía que venir desde adentro y la gente llegó masivamente para manifestar su descontento. Queremos elecciones limpias y transparentes, y queremos un cambio de gobierno”.

Entre sus principales propuestas para San Pedro Sula se encuentra la implementación de soluciones estructurales al congestionamiento vial, especialmente en la ruta entre Baracoa y Villanueva, una de las más transitadas. También plantea un modelo de administración municipal transparente y participativa, con énfasis en devolverle a la ciudad el manejo directo de los impuestos recaudados localmente.