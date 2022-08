63,000 dueños de carros cayeron en mora por no pagar matrícula en julio

Por no pagar en julio cayeron en mora 63,654 conductores , lo que se traduce en una mora de 216,179,186 lempiras, de los que 9,060 usuarios son de San Pedro Sula y suman una mora de 41,576,347 lempiras.

SAN PEDRO SULA. Más de 63,000 propietarios de vehículos con terminación de placas 0 y 1 cayeron en mora por no pagar la matrícula vehicular en julio a nivel nacional.

El Congreso Nacional aprobó en julio la moción presentada por el diputado y médico Carlos Umaña, quien solicitó que el IP otorgue acuerdos de pago a los dueños de carros y motos para ponerse al día con la matrícula vehicular 2022.

Esto debido a que el doctor opina que hay quienes no pueden pagar la matrícula al contado, sobre todo aquellos que tienen más de un vehículo, sin embargo, las autoridades del IP aún no han dado respuestas.

“No se han pronunciado, me parece sospechoso.Varios diputados de varias bancadas se me han acercado para preguntarme porque se aprobó por unanimidad. Si no se hace este mes ya sería un problema”, comentó Umaña.

Anteriormente, Elisa Borjas, directora general de Registro Vehicular, manifestó que estaban analizando junto con el equipo de recaudación si es viable la opción y, de darse, sería en cuatro cuotas (dentro de los meses de recaudación).