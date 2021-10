40,000 empleos navideños en peligro por falta de crédito

Esperanza Escobar , presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras ( Anmpih ), declaró que los negocios apenas se están sosteniendo, pero no están creciendo ni se han recuperado en un 100%.

Empresarios han sostenido que a muchos mipymes y comerciantes no les llegará el producto para abastecerse a tiempo para la temporada navideña, lo que significaría pérdida para ellos. Otros destacan que la producción ha bajado considerablemente porque no han podido importar la materia prima.

60 % conforme a expertos. Al menos un 60% de mipymes con muchos años de operar no tienen presencia en internet, solo nuevos emprendimientos.

“Están tratando de encontrar nuevos clientes. Sí hay a quienes les está yendo bien, que han logrado abarcar un nuevo mercado por medio de las redes sociales, pero no son todos”, dijo.

Escobar indicó que no cuentan con capital de trabajo porque no pueden acceder a los créditos de la banca. “Nadie quiere prestar para capital de trabajo. Tengo empresarios con 10, con 15 empleados, que tienen parados sus talleres de producción de jeans, camisas y camisetas porque no tienen dinero para seguir trabajando”, apuntó.

La líder de mipymes enfatizó en que no cuentan con capital para abastecerse con nuevo producto y solo buscan vender lo que tienen.

“Estamos siendo impactados con la crisis en logística marítima, por las importaciones que hacemos”.

En años anteriores (previo a la pandemia), el sector mipyme generaba alrededor de 100,000 empleos temporales por Navidad, de los cuales un 40% correspondía a la zona norte; sin embargo, esto ha cambiado y, lejos de crear nuevos empleos, los pequeños empresarios luchan por sostener los puestos permanentes que tienen.