Más de 200,000 propietarios hicieron traspaso de vehículos

Flores detalló que ya tuvieron reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para depurar el parque vehicular que está decomisado en los planteles de Tránsito a nivel nacional. “Hay vehículos que están decomisados hace tres a cuatro años y que no han ido a reclamar y que por la multa y mora prefieren dejarlos ahí”.

Agregó que el no estar al día con la matrícula vehicular de 2022 o años anteriores provoca que muchos conductores no puedan reclamar sus placas, y otra causa es que algunos conductores no han hecho el cambio de propietario y que si no tienen carta poder no pueden ponerse al día.

El trámite que más se realiza en las oficinas del IP es el cambio de propietario de vehículo, esto debido a que hay una alta compra y venta de carros usados, en su mayoría importados de Estados Unidos.