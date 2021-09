Más de 1,000 vacunas anticovid se aplicaron en brigada en Chamelecón

SAN PEDRO SULA

Desde tempranas horas de ayer los residentes en las colonias del sector Chamelecón acudieron al parque central para que les aplicaran la vacuna contra el covid-19 y les dieran atención médica.

El portón del parque recreativo se abrió a las 8:00 am para el ingreso de las personas que fueron colocadas en fila de acuerdo con la atención que se les brindaría: primeras y segundas dosis de vacuna y consulta médica, priorizando a las embarazadas y las personas de la tercera edad.

María de los Ángeles Sagastume (de 86 años) llegó desde la colonia Vista Hermosa a vacunarse contra el covid-19 y exhortó a quienes no quieren inmunizarse a que lo hagan.

“Yo quería vacunarme y me dijeron que acá (en el parque) lo estaban haciendo. Ni la aguja sentí, rápido me vacunaron. Es mejor estar protegido y si Dios mandó las vacunas hay que aceptarlas y le digo a la gente que no se quiere inmunizar que es ignorante”, expresó.

Cinthia Hernández, quien está embarazada y reside en la colonia Morales, dudó en vacunarse, pero luego de conocer que el biológico no es perjudicial ni para ella ni para el bebé decidió acudir a la brigada. “Me atendieron bien y rápido, no siento ningún malestar”, dijo la mujer.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, aseguró que estarán llevando las brigadas de vacunación a las comunidades.

“Se aplican primeras y segundas dosis y esto nos da la pauta de que estamos acercando la vacuna a la gente para que nadie se quede sin aplicársela, pero no solo estamos vacunando, sino que también brindando atención médica a los que presenten síntomas de la enfermedad para darle un tratamiento oportuno”, detalló la doctora Kelly Ríos, coordinadora de los equipos de respuesta rápida.

“Tuvimos casos positivos que fueron detectados mediante pruebas rápidas y de antígeno y a todos ellos se les dio el tratamiento”, agregó Ríos.

Al final de la jornada se aplicaron 1,063 vacunas, de las cuales 598 fueron primeras dosis y de estas 15 fueron para embarazadas, y 465 segundas dosis.

Fueron atendidas por los médicos 156 personas, cuatro de ellas embarazadas con síntomas de covid, de las cuales una resultó positiva. Se realizaron 24 pruebas de antígeno, resultando cuatro positivas y 26 PCR.

En Cofradía y El Merendón también se realizaron brigadas móviles de vacunación con el apoyo de la Municipalidad.