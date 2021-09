Un 59% de los adultos mayores de 60 años está vacunado

Tegucigalpa

La vacuna contra el covid-19 está disponible actualmente para más del 90% de la población elegible del país; sin embargo, hay diferentes grupos que no quieren aplicarse el biológico, entre ellos los adultos mayores de 60 años y las mujeres embarazadas.

Aunque los adultos mayores fueron uno de los primeros grupos en vacunarse, aún hay un buen porcentaje que no cuenta con ni una de las dosis de la vacuna anticovid.

Los últimos datos de la Secretaría de Salud establecen que un 59% de ese grupo de edad tiene aplicada una dosis, mientras el 15% cuenta con las dos. La meta a vacunar en esa población es de casi 800,000 personas, pero solo van inmunizadas aproximadamente 500,000.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ida Berenice Molina, indicó que uno de los problemas más serios que tienen es en la región de Gracias a Dios. “Es donde tenemos más dificultades para que la población demande la vacuna y tenemos algunos municipios de Olancho donde la cobertura de esa población no es la esperada, igual que Cortés, es la región con mayor número de adultos mayores que no se han vacunado a pesar que la vacuna se les está ofreciendo”, dijo. Agregó que es un buen porcentaje que no se ha vacunado de esa población, por lo que harán acciones para identificarlos y vacunarlos.

El jefe de la Región Sanitaria de Gracias a Dios, Duval Alvarado, manifestó que las brigadas de vacunación están llegando a cada una de las casas a vacunar a la población, pero de 10 adultos mayores que visitan apenas dos se aplican el inoculante.

“El adulto mayor es el que más ha tenido rechazo y los adultos con discapacidad, tenemos porcentajes bajos en comparación con la meta, el porcentaje de vacunación en ese grupo de edad anda entre un 15% y 20%”.

Fredy Guillén, viceministro de Salud, manifestó que una de las principales causas para no aplicarse el fármaco es el tema religioso. “Los adultos mayores son más devotos que el resto de la población, no obstante, también hemos encontrado a una población mayor de 18 años renuente totalmente que no creen en la vacuna, gente que vieron videos antivacuna de otros países”.

Señaló que las zonas donde hay mayor cobertura de vacunación son el Distrito Central, San Pedro Sula, La Paz, El Paraíso y Comayagua, entre otras.

Por su parte, el viceministro Roberto Cosenza, hizo un llamado a la población a vacunarse, dijo que si llegan a contagiarse del virus los riesgos son mayores. Añadió que el 90% de los que están en los hospitales no están vacunados.