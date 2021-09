Consultas con especialistas vuelven al hospital del IHSS

SAN PEDRO SULA

Las consultas con los médicos especialistas que estaban en las clínicas periféricas vuelven a partir de esta semana al hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A raíz de la pandemia del covid, las autoridades del Seguro Social en San Pedro Sula decidieron trasladar en julio de 2020 la consulta de las especialidades con más demanda para las clínicas periféricas, pero la semana pasada se determinó que volverán al edificio del hospital.

Claudia López, jefa de Admisión de Consulta Externa y Emergencia del hospital regional del IHSS, dijo que “todos los especialistas que estaban en Tepeaca están de nuevo en el hospital regional, y las especialidades de la periférica de Calpules se integrarán el 1 de septiembre”.

Se tomó la determinación de regresar las consultas al edificio principal porque ya “estamos en proceso de volver a la normalidad, y con esto tenemos que regresar las especialidades que pertenecen al hospital regional y las periféricas, nada más eran en ese momento un desahogo para el hospital para no tener aglomeraciones de pacientes, pero ya se tomó la decisión del retorno”, expresó.

López recordó que en las clínicas periféricas tanto de Tepeaca como Calpules se dan consultas con médicos generales, ginecología y pediatría, y en Calpules quedará todo el servicio de oncología.

Katia Danilov, portavoz de la institución, dijo que ante la demanda de pacientes se habilitaron en la planta de abajo del área de consulta externa nuevos consultorios, así como un laboratorio. “Los derechohabientes que acuden a la consulta externa no tienen contacto con los pacientes con síntomas de covid-19, puesto que aunque están en la misma planta no tienen contacto, no puede pasar a otra área”, manifestó.