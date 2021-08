Jóvenes abarrotan los centros de vacunación en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Los centros de vacunación contra el covid en la Capital Industrial estuvieron abarrotados ayer, ya que se comenzó con la inmunización de los jóvenes de 18 años con y sin enfermedades de base.

El lunes en San Pedro Sula se arrancó con la aplicación de primeras dosis a las personas de 20 años en adelante sin importar si tienen o no comorbilidad.

Esta semana en la Capital Industrial se habilitaron para inocular a la población la Universidad Católica, auditorio Pier con las modalidades peatonal y automóvil, UTH automóvil y Gimnasio Olímpico peatonal.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que se están aplicando más de 7,000 dosis de vacunas al día entre primeras y segundas.

Indicó que se está vacunando a la población de 20 años, ya que “este grupo es muy importante, pues es el más activo y anda transmitiendo el covid-19, por lo que urge inmunizarlos”.

Cosenza señaló que la mayoría de la población en el departamento de Cortés y San Pedro Sula es joven y en edad productiva y es por eso que “estamos viendo cómo están llegando los jóvenes masivamente a los centros de vacunación. No hemos parado de vacunar, el proceso ha sido sostenido. Esta semana aplicaremos segundas dosis de Moderna, que es el mayor lote de vacunas que hemos tenido”.

El tiempo de aplicación de este biológico entre la primera y segunda dosis es de 28 días.

Cosenza añadió que se continúa inmunizando contra esta mortal enfermedad a las personas de la tercera edad que aún no han iniciado con el esquema para que vayan a los centros.

Nancy López, residente en el barrio Cabañas, acudió para que le aplicaran la primera dosis de la vacuna. “Trabajo en una tienda de venta de ropa, no tengo Seguro Social y vine a que me vacunaran para no contagiarme de covid”, expresó la joven.

Juan Mejía también acudió a inmunizarse, comentó que es dueño de una pulpería en la colonia Guillén. “Ya me tocaba la segunda dosis. Hay que vacunarse porque forma parte de la protección que debemos tener contra el covid”, manifestó.

Los contagios de covid en San Pedro Sula han subido pese a las extensas campañas de vacunación.