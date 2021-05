Pipes: El rey de las alitas en la colonia Los Álamos de San Pedro Sula

Redacción.

Un sampedrano emprendió con un negocio de alitas en la colonia Los Álamos de San Pedro Sula y día a día recibe clientela que se enamora del tamaño de sus enormes alas.

Felipe Josué Ayala de 24 años de edad es el emprendedor del negocio llamado "Pipes".

"La idea del negocio comenzó estando en casa en pandemia, le comenté a mi papá que quería poner algo de comida rápida (alitas en especial, ya que nos encantan), y él me motivó a emprender. Decidí tomar el riesgo, comenzamos y pues gracias a Dios ya vamos sobre los cuatro meses de estar laborando", dice Felipe, también apodado "Pipe".

Menú

El menú de "Pipes" ofrece las famosas alitas que van bañadas en una diversidad de salsas, chicken fingers, boneless, hamburguesas de pollo y de res, acompañadas de papas fritas.

El restaurante que cuenta con un estilo rústico y juvenil, se ubica en la colonia Los Álamos, en la calle principal rumbo al bulevar, local de madera, ubicado en la esquina. Atienden de martes a domingo, a partir de las 11:00 am - 8:00 pm. Teléfono para pedidos: 9537-1846.

Haga clic aquí para conocer la ubicación por medio de Google Maps: https://bit.ly/345ZpEo

También cuentan con servicio a domicilio con el servicio de "Mandadito" y en la aplicación para dispositivos móviles "Pide Bien App". El menú de Pipes ha encantado a sus clientes.

"Uno de los mayores retos en este emprendimiento es la resistencia a las caídas, como todo negocio existen días bajos y días buenos, es aquí donde uno muchas veces se desmotiva y desea no seguir adelante, pero hay que resistir", comenta Felipe. "La frase con la que me identifico es la base del éxito esta en no rendirse", asegura el joven.

El sampedrano anima a los emprendedores a luchar por cumplir sus sueños. "No sé queden con la idea en su cabeza y que en un futuro digan pucha lo hubiera hecho, ya que el hubiera no existe. Honduras necesita de toda la juventud con alma de emprendedor para salir adelante, somos el presente y futuro del país", puntualiza.

Emprendedor y profesional

Además de ser emprendedor con su negocio "Pipes", Felipe Josué cuenta con un título a nivel de Postgrado de Master en Administración de proyectos y de Pregrado Ingeniero Civil.