"Gobierno de JOH trabajará en estudios para construcción de represas", afirma Ebal Díaz

San Pedro Sula, Honduras.

Ebal Díaz, ministro de la presidencia de Honduras, dijo este lunes a Diario LA PRENSA durante la instalación de la comisión especial que abordará el desarrollo integral del valle de sula llevada a cabo en San Pedro Sula, zona norte de país, que el gobierno de Juan Orlando Hernández no construirá las represas que urgen en esta zona del país.



"Es importante decir lo que se puede y lo que no se puede hacer en este gobierno, es decir, nosotros lo que podemos hacer es la reparación de los bordos de los ríos Ulúa y Chamelecón, los cuales ya están en ejecución. La otra semana esperamos que esté finiquitada la contratación de obra civil para las reparaciones que son vitales por las tormentas que se avecinan en octubre y noviembre".



"Las represas no se van a construir en el gobierno de Juan Orlando Hernádez porque son obras mayores que requieren de dos a cinco años de construcción. Sin embargo, aspiramos a que haya un consenso social en el valle pues son una prioridad, si no se construyen y no se cuidan las cuencas de los ríos aunque tengamos bordos seguiremos sufriendo las catástrofes por tormentas tropicales", dijo Díaz.

También agregó, que trabajan en la contratación de los estudios para la construcción de las mismas y que cumplan con la función de contención de inundaciones y no de producción de energía.



Son cuatro represas las que urgen y de las que se habla hace aproximadamente 30 años, una sobre el río Chamelecón, que sería El Tablón; tres sobre el río Ulua, Llanito, Jicatuyo y El Tornito que ya está en construcción por una empresa concesionaria de un proyecto de generación de energía.



Al cuestionarle qué ha dilatado la construcción de las represas, detalló que ha hecho falta consenso. "Yo soy testigo que el presidente Hernández puso a disposición 500 millones de lempiras en su primer gobierno para la construcción de la represa El Tablón y hubo algunos grupos que se opusieron".



Marco Antonio Bhaday, presidente de la confederación de patronatos a nivel nacional, argumentó que son miles los pobladores afectados que exigen la construcción de las represas.

El valle sigue en riesgo

"Necesitamos que desarrollen un plan realista y que halla acciones a corto plazo para que por fin se construyan las represas, no pueden seguir mintiéndole al pueblo. Se avecinan tormentas y en este momento estamos a la buena de Dios. Es necesario que las autoridades y la población se prepare porque seguimos en riesgo", comentó Bhaday.



Expertos indican que si no hay obras de protección en esta zona del país se avecina más pobreza y violencia. "La realidad nos está reventando en la cara y nos demuestra que hay una línea directa en que si a la gente no le damos la oportunidad de agenciarse recursos para llevar el sustento diario a su familia, nos veremos frente a problemas sociales", comentó Osmín Bautista, egresado de Ingeniería en Presas de la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú.

