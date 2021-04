Productores aplauden serie "Salvemos el valle" de Diario La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.

Productores de diferentes rubros de la zona norte aplauden la serie "Salvemos el valle" de Diario LA PRENSA que desvela la vulnerabilidad que mantiene esta región del país meses después de los estragos causados por Eta y Iota.



A través de varios reportajes han quedado evidenciadas las grandes necesidades en reparaciones de bordos e infraestructura de esta región que produce aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, pero que actualmente se mantiene en la zozobra y la fe que las altas temperaturas continúen.



"Esta campaña es una excelente iniciativa y pone en alerta tanto al pueblo como a las autoridades, no podemos perder más tiempo. Sin embargo, lamentablemente, parece que ya no queda suficiente frente a los más de 100 kilómetros (km) en obras que hacen falta y la actividad climática que se espera para los próximos meses", dijo Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Banano Independientes de Honduras.

Además lea: Región olvidada: el valle aporta el 65% del PIB de Honduras y solo recibe el 7%



De acuerdo con los palmeros es necesario unir esfuerzos y actuar a pasos redoblados, cada labor en pro del valle beneficia a miles de familias que dependen de la generación de empleo del rubro productor y que habitan en zonas que urgen de reconstrucción.



"Lo más importante en cualquier campaña es hacer ver los problemas que la población tiene y La Prensa lo ha hecho poniendo sobre la mesa los más urgentes", comentó Donaldo Polanco, productor de Palma.



Por su parte, representantes del sector campesino señalaron que el valle le aporta millonarias divisas y empleos al país, pero que sigue a la espera de que las 72 roturas que aún hay los bordos del sistema de protección sean reparadas en tiempo y forma.



"El valle de sula es una ciudad clave no solo en Honduras sino en la región y es crucial evidenciar la situación, no podemos volver a enfrentar lo mismo. El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, dijo que en una semana habría avances importantes... Esperemos que Dios nos ayude porque la naturaleza no se puede controlar", agregó Ramón Machado del sector campesino, pequeños y medianos productores.



Tres temas exigen los productores a las autoridades la reparación y elevación de los bordos, obras de infraestructura y la construcción de represas.



"Esperamos que para finales de la otra semana tengamos concluidos los procesos de contratación de todo el problema que se tenga en el valle de sula, que representa 75 km en daños de bordos y de 35 a 40 km de revisión de los canales que hay que definir y desazolvar, que suman más de 100 km en obras", expresó Ayala.



Por lo pronto, queda esperar que el 71% de la ejecución de estos trabajos se incremente en los próximos días, ya que están pronosticadas fuertes lluvias para octubre y el valle definitivamente no está preparado.

SIGA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE