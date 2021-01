Exhortan a extremar medidas ante aumento de contagios

San Pedro Sula.

El aumento de casos positivos de covid-19 tiene abarrotados los hospitales, situación que preocupa a las autoridades y sociedad civil.

De acuerdo con el informe de Salud, hasta la semana epidemiológica 52 (del 20 al 26 de diciembre) se mantiene el 30% como porcentaje de casos positivos de covid entre la población hondureña, sin embargo, en esta última semana ha habido un aumento en el ingreso de pacientes a los hospitales.

“Hemos estado viendo un incremento de personas ingresadas en los hospitales con diagnóstico de covid-19, un aumento de personas fallecidas en esta semana a consecuencia del virus, personas que están llegando tardíamente a los hospitales. Es importante ante esta enfermedad llegar a tiempo, en las primeras fases, en busca de ayuda. Los triajes continúan funcionando para evitar llegar a una fase complicada”, dijo Roberto Cosenza, viceministro de Salud.

El funcionario expresó que el hospital Mario Rivas tiene una capacidad de 80 camas y hasta ayer ya tenía 61 pacientes ingresados.

En tanto, el Leonardo Martínez cuenta con más de 100 camas y hasta ayer había 65 pacientes internos.

También se conoció que el hospital regional del Seguro Social reportaba desde el jueves 24 hasta ayer 12 decesos por sospecha de covid.

“Lo lamentable es que día a día se siguen reportando personas fallecidas por covid-19. Hemos visto que son pocas las personas que se salvan una vez requieren de cuidados intensivos”, señaló Cosenza.

Del 20 al 26 de diciembre se registran 105 decesos por el virus a nivel nacional, 21 de ellas confirmadas por pruebas PCR, con un promedio de ingresos diarios de 70 personas a los hospitales.

El doctor Edwin Herrera, quien forma parte del consorcio Covid- Honduras, manifestó su sentir sobre el aumento de casos en el país. “Después de los huracanes y con la llegada de la Navidad, en la población hay como una percepción de que todo ya pasó, de que el covid ya no está haciendo daño; sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario, incluso en los últimos días ha habido un repunte todavía más severo que el que hubo al inicio, por ejemplo, solo ayer hubo 10 defunciones en el hospital Mario Rivas, tres defunciones en el hospital móvil, y no sé cuántas serán en el Seguro Social y en el Leonardo Martínez. Lo mismo está en Tegucigalpa. Las personas quieren juntarse con su familia, y esa es la principal fuente de contagio, las reuniones familiares. Vienen de Tegucigalpa, se reúnen con la familia de San Pedro Sula y así va creciendo el contagio. Estamos viendo gente morir, médicos morir. Pedimos a la población que evite reuniones”.

2 Menotti Maradiaga: “No bajemos la guardia”

Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras), explicó que los sectores empresarial y mipyme han trabajado y puesto en práctica los protocolos de bioseguridad para reducir los riesgos de contagios.

“No podemos bajar la guardia y debemos seguir siendo responsables para poder cuidar a nuestra familia, nuestros colaboradores y nuestros clientes. Debemos seguir manejando los protocolos de bioseguridad con mayor esfuerzo que los que se iniciaron en la reapertura pausada. A la población le pedimos que no baje los brazos, que mantenga el distanciamiento, que use las mascarillas, el lavado de manos constante y el uso de gel antibacterial. Estamos en momento crítico, no podemos estar celebrando cuando en el país ha habido mucho luto, mucho dolor y todavía tenemos muchas personas en los hospitales. Por favor, no bajemos la guardia”.