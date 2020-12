Entidades de Gobierno que no trabajarán estas fiestas navideñas y fin de año

San Pedro Sula.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional de Migración (INM) estarán cerrados al público el 24, 25, 30, 31 de diciembre y el 1 de enero; otras instituciones trabajarán el 24 y el 31.

Karen Zelaya, asesora de la Comisión Permanente del RNP, informó que el 24, 30 y 31 tendrán asueto a cuenta de los feriados nacionales correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. El 25 de diciembre y 1 de enero tampoco se abrirá al público por el feriado que corresponde a esas fechas. La reasignación de feriados se estableció en el decreto legislativo 145-2020 el 5 de noviembre.

Daniel Aguilera, de comunicaciones del SAR, manifestó que también las oficinas de esta entidad permanecerán cerradas el 24, 25, 30, 31 y 1 de enero.

Las delegaciones terrestres en las fronteras y aeropuertos estarán activas. Lisandro Vallecillo , comunicaciones INM.

El inspector Darwin Hernández, de la Policía de Tránsito, detalló que las oficinas de esta entidad en San Pedro Sula atenderán el 24 y 31 de diciembre hasta el medio día, pero el 25 de diciembre y 1 de enero estarán cerradas. El sábado 26 estarán atendiendo hasta las 4:00 pm, y el domingo 27 estará cerrado. Los domingos en los meses anteriores se atendió por la pandemia de covid-19.

En el Instituto de la Propiedad (IP) no trabajarán mañana 24 ni el 25 de diciembre. La otra semana se atenderá del lunes 28 a miércoles 30 de diciembre; el jueves 31 y viernes 1 de enero estará cerrado. Se reanudará la atención el lunes 4 de enero.

Lisandro Vallecillo, gerente de comunicaciones del INM, informó que en las oficinas de esta institución gubernamental en San Pedro Sula, así como Tegucigalpa, Juticalpa, Choluteca, La Ceiba y Gracias, Lempira, permanecerán cerradas al público el 24, 25, 30, 31 y 1 de enero.

Las delegaciones terrestres en fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala seguirán operando en el horario establecido de 6:00 am a 6:00 pm para viajeros; pero para transporte de carga están habilitadas las 24 horas y los siete días de la semana.

El sar no abrirá sus oficinas al público 24, 25, 30, 31 de diciembre y primero de enero. Daniel Aguilera , comunicaciones SAR.

En los aeropuertos activos estará en función el personal del INM, detalló Vallecillo.

En las agencias de Bac Credomatic se atenderá de 8:00 am a 12:00 m y en autobancos y centros comerciales de 10:00 am a 3:00 pm. El 25 de diciembre estará cerrado. La siguiente semana se informará el horario del 31 y primero de enero. En Banco de Occidente se laborará en agencias el 24 de diciembre de 9:00 am a 12:00 m y en autobancos hasta las 2:00 pm. El 25 de diciembre no trabajarán.

Banco Ficensa atenderá mañana de 9:00 am a 12:00 m y el 25 permanecerá cerrado.

La Ahiba y los demás bancos consultados por LA PRENSA ayer aún no tenían socializado un horario para estas fechas, pero indicaron que sus clientes deben estar atentos a sus redes sociales. Los centros comerciales abrirán sus puertas el 24 y 25 de diciembre.