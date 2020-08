Ciudadanos no respetan medidas de bioseguridad afuera del Registro Nacional de las Personas

San Pedro Sula.

Enormes filas y aglomeración de personas sin mascarilla es el escenario que se observa afuera del Registro Nacional de las Personas (RNP) tras su reapertura la semana pasada.Muchos de los ciudadanos que llegan a realizar trámites a la oficina no cumplen las medidas de bioseguridad, situación que alarma a las autoridades de la institución.

Elizabeth Ávila, registradora municipal, explicó que dentro del establecimiento ellos velan para que se respete cada una de las normas de protección, distanciamiento, mascarillas; pero lo que sucede afuera de los portones es una situación que no pueden controlar, pues es responsabilidad de cada persona cuidar su salud. Al edificio no puede ingresar nadie sin mascarillas y deben acudir solo el día que les corresponde circular.

“Es un riesgo que no se cumpla el distanciamiento social, partiendo del hecho de que la mayoría están viniendo por inscripción de defunciones de familiares que han muerto por covid-19 y nadie sabe si ellos también están enfermos”, advirtió Ávila.

Protocolo de atención El Registro atiende de acuerdo con el último dígito de la cédula, a excepción del personal de salud y otros de la primera línea de contagio.

La funcionaria manifestó que solicitaron por escrito a Copeco y la Policía Nacional para que ayudaran con el orden en las filas, pero no obtuvieron respuesta.

Referente a la molestia de los usuarios por tener que esperar largas horas en las filas para ser atendidos, Ávila argumentó que están trabajando con menos del 20% de su personal y en horario limitado, por lo que es imposible suplir la demanda diaria.También llegan personas que no respetan la medida para circular.

El distanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus es una medida que pasa por alto para los usuarios.

Quejas

Con su bebé de un mes de nacido en brazos, Larissa Duarte llegó ayer al RNP para tratar de inscribir a su pequeño, misión que no había logrado cumplir a las 11:00 am, pese a haber arribado el lugar a las 6:00 am.

La joven lamentó que no exista ninguna excepción para estos casos, ya que su espera de más de cinco horas fue bajo un inclemente sol. “Tengo que traer a mi hijo lastimosamente para inscribirlo y aun así los guardias no me dejan pasar para no exponerlo”, denunció Duarte.