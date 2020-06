Armando Calidonio: “No se puede reabrir la economía en las semanas más críticas”

San Pedro Sula, Honduras

Las muertes que no paran, pacientes contagiados y la capacidad hospitalaria casi al tope tienen preocupadas a las autoridades municipales. El alcalde Armando Calidonio conversó anoche con Diario La Prensa horas después de que Sinager diera el visto bueno al esquema de la reapertura inteligente por regiones. San Pedro Sula está dentro de la región tres, y el alcalde fue contundente al manifestar que la curva de contagios sigue subiendo y no es el momento para la reapertura.

La situación de San Pedro Sula es complicada, los hospitales prácticamente al tope y los casos se incrementan.

La ciudad no está lista para reabrir, ni siquiera el 20% de los negocios como dice ese decreto porque la curva de contagios sigue subiendo. No hemos sido tomados en cuenta para esa reapertura y la situación en este momento es complicada. Acá no solo recibimos pacientes de San Pedro Sula, sino que de otros departamentos, y no podemos cerrarles las puertas.

¿No han participado en reuniones a pesar de ser la ciudad más afectada con esta pandemia?

Solo he participado en una reunión y dejé claro que San Pedro Sula no puede ser parte de una región porque es un caso muy particular y se debe haber visto completamente aparte. Es diferente la situación, es la segunda ciudad en importancia, con más habitantes y donde están los dos hospitales que están recibiendo los pacientes con Covid-19. A mí entender estamos en las dos semanas más críticas y estos primeros 15 días de junio eran cruciales para tomar decisiones. Ya hemos esperado lo más, y no veo por qué estamos tomando la decisión en el momento más difícil de toda la pandemia.

¿Cuál es la posición definitiva de las autoridades del municipio más afectado de Honduras por el coronavirus?

Yo quiero dejar una posición firme, y es que en primer lugar una sola vida no vale ni un millón ni millones que pueden y quieren hacer unas empresas porque esa es la desesperación y la presión por esa reapertura.

A esta hora que le estoy hablando, son las 8:00 pm, el hospital Mario Rivas, de 35 camas tiene 34 ocupadas y en el Leonardo Martínez hay 90 camas para pacientes con Covid-19 llenas y están habilitando seis camillas improvisadas, y esa es una realidad. Los casos van en aumento, está todo lleno, entonces adónde vamos a atender a la gente, eso es lo que tienen que ver. La gente debe preguntarse para qué va a salir a la calle y qué le pasa si se contagia.

¿Pero ustedes están trabajando en un plan de reapertura en la ciudad?

Claro, nosotros como ciudad estamos trabajando en una reactivación. Insisto, no nos han tomado en cuenta como Corporación Municipal y no entendemos por qué, entonces ya es tiempo que venga la descentralización. Nuestra preocupación es por la gente y cómo la vamos a atender. Ojalá yo esté equivocado, pero no debería darse una reapertura ni esta semana ni la otra, a no ser que los hospitales tuvieran cupo para atender a quien lo necesite.

Nosotros tenemos toda la voluntad y queremos reactivar la ciudad lo más pronto posible. Estamos limpiando la tercera avenida, trabajando de cerca con los vendedores, asociaciones, taxistas, artistas y explicándoles la situación del porqué hay que aguantar un poco más. Tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, pero este no es un buen momento para lo que ellos le llaman reapertura.

¿Qué les dice a los sampedranos y a los empresarios?

Cuando usted está enfermo y no puede respirar, no importa la cantidad de millones que tenga en el banco porque no puede comprar el aire que necesita para vivir. Debemos colaborar todos por nuestro bien. Yo reconozco la labor del personal médico de los hospitales y ya están cansados porque están trabajando al 100% todos los días y están llenos. La unidad estabilizadora es una válvula de escape importante, pero no es suficiente y no es un hospital adicional. Yo estoy a favor de la reapertura si lo hace el Gobierno porque ellos tienen la potestad de hacerlo, pero quiero decir claramente que no estamos de acuerdo.

No se han seguido los canales correctos, y como ahorita nadie es experto todos podemos opinar. Pero como autoridad de la ciudad yo veo día a día las personas que mueren, que necesitan, las que se van infectando. Murió una doctora que estuvo ingresada 50 días en un hospital y eso nos duele a nosotros. Estamos viendo las posibles dificultades que tendremos como ciudad porque la ciudad recibe gente de casi todo el país y eso nos preocupa.

¿Un problema difícil, reapertura versus salud?

No es un asunto de confrontación, somos respetuosos de la ley, pero queremos decir con claridad que no estamos de acuerdo con esto, debemos esperar y estamos trabajando en un plan de reactivación que ayude a las personas a relanzar sus negocios, tener un espacio correcto. La Municipalidad tiene el 90% de las actividades en línea y hoy la gente se dará cuenta que tenemos un gobierno digital.

¿Cuándo es prudente reactivar San Pedro Sula a su juicio?

En estas dos semanas debemos evaluar. Y si vemos que hay bajas, reactivar, pero no hemos llegado al pico de la enfermedad, entonces no podemos abrir porque nos complicaremos.

¿Hicieron las transferencias a SPS?

No. Nos dieron L5 millones, pero solo la operación de la Unidad Covid costó casi 60 millones de lempiras. Tampoco hemos hecho uso de los 1,600 millones lempiras autorizados por el Congreso.