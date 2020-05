Tres pacientes reciben el alta médica por COVID-19 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Con lágrimas en sus ojos, pero esta vez de felicidad y dando gracias al personal de Salud por sus atenciones y su pronta recuperación, salieron de las salas de COVID-19, tres pacientes que estuvieron internos durante 22 días en el hospital Mario Catarino Rivas.

Tras su permanencia en el centro asistencial estas personas fueron dadas de alta por el personal hospitalario para continuar con el tratamiento médico en sus hogares.

La primera recuperación es una señora de 51 años que estuvo hospitalizada en la sala de COVID-19, durante 22 días.

Su historial clínico indica que la paciente desde su ingreso presentó síntomas como: fiebre, tos y dificultad para respirar, agregado a esto, tiene una enfermedad de base (diabetes Mellitus) y recibe tratamiento para la insuficiencia renal, pero gracias a la atención oportuna por el personal de Sanitario se logró restablecer su salud.

“Estoy agradecida por la atención que me brindaron durante mi estadía en el hospital, cuando presenté los síntomas me asusté mucho ya que de inicio me hicieron el hisopado, para luego realizarme la prueba PCR dando positivo de coronavirus, me preocupe por mi enfermedad de base, estoy a salvo gracias a lo que hicieron por mi” , expresó la paciente.