Se quejan por falta de recibo y por adelanto de lectura de EHH

Las quejas de los abonados contra la Empresa Energía Honduras (EEH) siguen siendo, principalmente, por la lectura de los contadores y las altas tarifas, que aseguran, no van acorde a su consumo.

Al recibir denuncias de consumidores respecto a que la EEH ha adelantado las fechas de lectura de los contadores, lo que ha provocado que se les sumen hasta dos facturas por pagar, se preguntó a más abonados por medio de la red social Facebook sobre esta situación.

Carlos Rivera compartió que en diciembre las cuadrillas de la empresa pasaron cinco días antes de la fecha y le salió en el recibo L1,900 de consumo.

“Me salieron 1,900 lempiras, siempre pago 1,100 lempiras y ahorita ya deberían haber tomado la lectura y no han pasado. A saber qué trancazo me irá a salir”, dijo.

Juan Anuar Kattan comentó que en su caso también se adelantaron a hacer las lecturas del contador y lo hicieron el día 13, regularmente lo hacen los 15 o 16.

José Manuel Ordóñez opinó que la empresa de energía da poco tiempo para pagar cada recibo. “Ahora antes de la siguiente lectura ya le están cortando la luz a uno, pienso que no debería ser así, están dando menos de 12 días para pagar. Al final uno siempre va a cancelar su recibo, lo malo es que muy poco tiempo le dan a uno”, reprochó Ordóñez.

Otro de los reclamos frecuentes entre los abonados es que no les llega la factura.

Detalle 1- Costo por corte de energía por mora.Por mora y reconexión, el usuario debe pagar entre L150 hasta L500 dependiendo el monto de la deuda. Este recargo sale en la siguiente factura.

2- Tiempo de reconexión del servicio Entre cuatro a ocho horas hábiles, aseguran.

3- Condonación y amnistía.Los usuarios con tarifa residencial inferior a los 750 kilovatios pueden aplicar a una condonación de deuda. También hay amnistía para cargos por mora.

“Estamos cansados de tanto cobro injustificado, hacer reclamos en las oficinas y tener la misma respuesta, que es tramitar arreglos de pago. Si no llega el recibo a la casa tienen el valor de decirnos que debemos pasar por las oficinas recogiéndolo cuando el deber de la EEH es hacer la entrega respectiva porque hasta ese papel nos cobran”, señaló Norma Brach.

Esteban Arteaga dijo que está molesto porque su tarifa es promediada y tiene nueve meses de no recibir el recibo, contrario a su vecino que se lo dan todos los meses.

“Al vecino le tiran el recibo, y a mí me dice el chavo que lleva los recibos que a él no le toca en mi casa. Tengo nueve meses que no me dan la factura, entonces no les voy a pagar. Otra cosa, me están cobrando tres veces más”, indicó.

El mensaje al usuario es el ahorro en el consumo de energía. Que vean mes a mes. Magaly de la Ossa, directora comercial de la EEH

“En mi casa cada dos meses me llega el recibo. No entiendo por qué pasa eso”, lamentó Yobanny BCH. Otra de las molestias de los usuarios son los cobros que, aseguran, son injustificados porque no van acorde a su consumo.

“La lectura no es correcta, existen casas o apartamentos que están vacíos y aún así cobran como si estuvieran habitados”, apuntó Edgardo Andrade.

José Lagos explicó que su casa estuvo desocupada por dos meses y el cobro de energía eléctrica fue de L1,250 cada uno de los dos meses.

“Yo fui a reclamar y me dijeron que tenía que quitar el contador para colocar uno digital”.

En San Pedro Sula, la EEH cuenta con dos oficinas para servicio al cliente: una en el centro comercial Nova Plaza, bulevar del norte, y otra en barrio Guamilito. En estas atienden un promedio de 6,100 usuarios mensuales.

Respuesta

Magaly de la Ossa, directora comercial de la EEH, aclaró que la lectura de los medidores no ha variado y se hace entre 28 días mínimo a 31 como máximo.

“Nunca nos salimos de esos rangos de facturación, no siempre es el mismo día, siempre puede variar un día más o un día menos a la fecha habitual que tiene cada abonado”.

De la Ossa detalló que el recibo es entregado inmediatamente al terminar la lectura del contador. Esto no concuerda con las reiteradas quejas de los abonados, quienes aseguran que no les llegan los recibos hasta por varios meses seguidos, pero sí les hacen la medición del contador.

“Si la factura no les ha llegado tienen varias opciones: llamar al 118 o consultar en redes sociales en la página EEH. En lo que quiero hacer énfasis es si por una o por otra razón no les llega el recibo no es excusa para no pagarlo”, aseveró de la Ossa.

El reglamento del servicio eléctrico establece que una vez transcurridos 15 días de la fecha de toma y entrega de la factura, esta debe ser cancelada. De la Ossa dijo que aunque pueden cortar el servicio por mora después de los 15 días, no lo hacen y se les da unos días de espera.