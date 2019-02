Más de 1,800 unidades que saldrán en excursiones espera revisar Transporte

San Pedro Sula, Honduras.



Las ciudades de Tela y La Ceiba son los sitios que más excursiones de San Pedro Sula reciben durante Semana Santa.



Con el objetivo de prevenir accidentes durante la semana mayor a mediados de abril, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) hará revisiones físico mecánicas a las unidades del transporte público que saldrán a excursiones.



Las revisiones de buses, rapiditos y taxis que pretenden salir de la ciudad con vacacionistas comenzarán el martes 5 de marzo.



Los motoristas deberán llevar sus unidades al plantel localizado en la 33 calle, a la par de Tranycop.



René Caballero, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), dijo que esperan revisar 1,800 unidades entre buses, rapiditos y taxis, un número similar al de 2018.



“En Semana Santa es más que en la Semana Morazánica, esperamos 1,800 solo en San Pedro Sula”, detalló.



Caballero indicó que el año pasado unas 25 unidades no aprobaron las revisiones.



Durante la supervisión se inspeccionan los sistemas de frenos y eléctrico, motor, puertas de emergencia, llantas, entre otras partes importantes del vehículo.



El mal estado de las luces y las llantas han sido las principales causas para no otorgar el permiso de salida.



Los requisitos primordiales para las revisiones son presentar el permiso de operación y el censo. Aunque la revisión no tiene costo, el conductor debe pagar L200 cada vez que salga de excursión.



Durante la Semana Santa del año pasado emitieron más de 600 permisos para salir de la ciudad.



“La mayoría viaja a Tela y La Ceiba, luego eligen Puerto Cortés”, señaló Caballero. Ever Leiva, jefe noroccidental de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), declaró que el incremento de los accidentes de tránsito es preocupante, por lo que es necesario que los conductores sean conscientes y sean más precavidos mientras conducen.



Solo en enero hubo un aumento del 40% de accidentes en comparación con el mismo periodo de 2018.



De los tres bulevares principales, el del este es donde más accidentes se producen, es decir el que conduce a las playas de Tela y La Ceiba.