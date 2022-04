Efraín Corea: El chef que le pone sabor a Fuego Lento

San Pedro Sula, Honduras.- Una cultura de cocina bien fundamentada en su casa y en ambos lados de su familia, fue lo que despertó en el chef Efraín Corea su pasión por la cocina. Y es que tanto su abuela materna como la paterna fueron y son mujeres de buen sazón y que con la cocina sacaron adelante a sus familias. “Tengo también recuerdos de la señora que me crió y trabajó en mi casa por más de 25 años, de verla cocinar y disfrutarlo. Pero la decisión de dedicarme a la gastronomía vino en años posteriores cuando me fui del país para hacerlo formalmente”, afirma el chef.

¿Cuál es el platillo que más ama cocinar y cuál es el ingrediente que no puede faltar en su cocina? Me gusta muchísimo cocinar pulpo en sus diferentes formas. Y es por esa razón que también me gusta mucho la paprika o pimentón. Pero dentro de lo tradicional o típico, me gusta mucho el cilantro.