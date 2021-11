“Vamos a desarrollar Atlántida con obras de infraestructura”: Marco Midence

¿Cuáles son los proyectos que ha visualizado en caso de llegar a ser diputado?

En Atlántida pensamos trabajar en tres ejes fundamentales para levantar esta zona: infraestructura, apoyo a la producción agropecuaria y a los microempresarios, que son los emprendedores.

Hay que generar mecanismos para que se formalicen, además de esto se debe legislar en educación y salud que son ejes transversales.

Atlántida es un sector vulnerable a inundaciones ¿Qué obras de mitigación se pueden ejecutar?

Los últimos proyectos en este sentido fueron en 1990. Los eventos climáticos ubican a Honduras como el país más vulnerable del mundo. Los que han gobernado en el pasado y la visión para el cambio climático no ha sido congruente con la realidad.

Hay que hacer una inversión fuerte en infraestructura y mitigación, aquí hay aldeas cerca del río a punto de desaparecer. Estamos pensando en hacer un estudio en Atlántida que por cierto ya lo pedimos a Invest-H para dragar y canalizar los ríos.

¿Qué significa para usted y para los ceibeños la calle 8, tomando en cuenta que es el gestor del proyecto?

Es un libramiento importante para la carretera CA-13, una inversión de más de 500 millones de lempiras. Va a mejorar el acceso a la ciudad y también permite logística porque conecta con el aeropuerto y el puerto.

Nuestras ciudades crecen desordenadas ¿Qué hacer para que haya una planificación urbana?

Si soy autoridad vamos a exigir una planificación de las ciudades, no es posible que en sitios de alto riesgo tengamos poblaciones todavía. Es importante entender el clima y la planificación congruente con la realidad actual.

¿Cuál fue su mayor logro cuando se desempeñó como ministro de Finanzas?

Mantener la estabilidad económica del país a pesar de la peor crisis financiera que hubo durante la pandemia. La economía cayó en un 10%, jamás visto desde la década de 1970 y la caída más grande de los ingresos corrientes de la historia se disminuyeron en un 25% a nivel de impuestos. A pesar de eso pudimos salir adelante y generamos un plan de inversión que triplicó las obras públicas.

¿Qué otras necesidades ha identificado como coordinador de la Fuerza Tarea Atlántida?

Hay que trabajar dos frentes en esta nueva etapa de la FuerzaTarea: la falta de empleo, agua potable y obras de infraestructura. Ya iniciamos con la calle 8, un libramiento importante para la carretera CA-13, una inversión de más de 500 millones de lempiras que genera empleos.

Uno de los grandes problemas que tiene La Ceiba es la falta de agua potable ¿Cómo piensa apoyar para solucionarlo?

El agua es fundamental, me criticaban porque hicimos el desasolvamiento del río Danto, aunque no era la solución. Por más que tengamos un reservorio y todas las condiciones, si arriba en la cuenca todavía hay haciendas con ganado y no hay vegetación, no habrá una capacidad para generar agua.

La Ceiba ha tenido proyectos como el de Cuyamel que podría ser la solución. Se han hecho estudios de impacto ambiental y hay que ponerle ojo a eso.

¿Ha visualizado cómo generar empleos en el departamento de Atlántida en caso de ser diputado?

Hay que generar las condiciones, en el caso de la construcción de la calle 8, la constructora nos dijo, hay 200 vacantes para trabajadores, ya se están generando empleos.

La aduana aérea que se está construyendo en el aeropuerto Golosón es una manera de combatir el desempleo.

¿Cómo desarrollar el turismo en La Ceiba y el resto de los municipios de Atlántida?

Un extranjero le dijo a un amigo que era más fácil llegar de San Pedro Sula a Miami que a la cuenca del río Cangrejal de La Ceiba por el tráfico que hay en la entrada a la ciudad, más la carretera que está horrible. Nuestra primera propuesta es generar inversión pública en infraestructura de turismo, que los hoteleros hagan tarifas diferenciadas y que se haga mercadeo de la ciudad.

¿Es importante traer más aerolíneas al aeropuerto Golosón?

Por supuesto, ya tenemos en construcción la aduana aérea, se va a ampliar la terminal y vamos a tratar el asfalto de la pista. Ya tenemos negociaciones avanzadas que cuando se expanda la terminal hay interés de dos aerolíneas de bajo costo.

¿Por qué hay que votar por Marco Midence?

Porque estoy preparado y sé cómo servir en administración pública, siento que tengo la experiencia necesaria.