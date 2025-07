San Pedro Sula, Honduras

La operación que necesita no se hace en los hospitales públicos de Honduras. En el Hospital Escuela, en el Tórax, en el Catarino Rivas, la respuesta es la misma: no hay recursos, no hay válvulas, no hay cuándo.

“Las listas de espera son gigantescas. El Catarino no opera, el Seguro Social, sí, pero para que traigan la válvula tarda mil años. El Tórax (Hospital Cardipulmonar) igual, y nos hemos visto en la obligación de buscar en el extranjero”, lamenta su hija.

Por eso, la familia ha tenido que moverse. Pero moverse, en este país, es una forma de resistencia. Han buscado ayuda fuera del país, en fundaciones que al menos les permiten soñar con la cirugía.