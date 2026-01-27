Si hoy fuera presidente... ¿cómo se usa el simulador interactivo de LA PRENSA?

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la toma de la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah, quien asumirá su cargo el próximo 27 de enero para el período 2026-2030, LA PRENSA Premium presenta “Si hoy fuera presidente”, un proyecto interactivo que permite a los ciudadanos ponerse en el lugar del jefe de Estado y enfrentar los desafíos más urgentes del país.

El proyecto se construyó a partir de una recopilación de datos rigurosa, en la que el equipo periodístico priorizó los sectores que requieren intervención urgente, incluyendo empleo, salud, educación, lucha contra la corrupción, seguridad, entre otros.

Posteriormente, se contactó a alrededor de nueve expertos en cada área para realizar un análisis real sobre cuáles decisiones deben abordarse con mayor prioridad por parte del nuevo Gobierno.

Cada decisión fue desglosada con sus implicaciones, permitiendo que los usuarios comprendan claramente qué requiere hacer el Gobierno en cada punto y cuáles son los pasos, recursos y estrategias necesarias para su implementación.

Esta metodología ofrece una visión transparente y educativa de la toma de decisiones gubernamentales, acercando al público a la complejidad de la gestión estatal.