El simulador interactivo permite a los usuarios asumir el rol de presidente y analizar los pasos y recursos necesarios para implementar políticas efectivas

Si hoy fuera presidente... ¿cómo se usa el simulador interactivo de LA PRENSA?

La experiencia brinda la oportunidad de asumir decisiones clave en un entorno estratégico simulado.

 Ilustración: Mario Sánchez/La Prensa
  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 13:51 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la toma de la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah, quien asumirá su cargo el próximo 27 de enero para el período 2026-2030, LA PRENSA Premium presenta “Si hoy fuera presidente”, un proyecto interactivo que permite a los ciudadanos ponerse en el lugar del jefe de Estado y enfrentar los desafíos más urgentes del país.

El proyecto se construyó a partir de una recopilación de datos rigurosa, en la que el equipo periodístico priorizó los sectores que requieren intervención urgente, incluyendo empleo, salud, educación, lucha contra la corrupción, seguridad, entre otros.

Posteriormente, se contactó a alrededor de nueve expertos en cada área para realizar un análisis real sobre cuáles decisiones deben abordarse con mayor prioridad por parte del nuevo Gobierno.

Cada decisión fue desglosada con sus implicaciones, permitiendo que los usuarios comprendan claramente qué requiere hacer el Gobierno en cada punto y cuáles son los pasos, recursos y estrategias necesarias para su implementación.

Esta metodología ofrece una visión transparente y educativa de la toma de decisiones gubernamentales, acercando al público a la complejidad de la gestión estatal.

"Honduras", "trabajar" y "gente": Las palabras de Asfura en su discurso

¿Cómo se usa?

El funcionamiento del simulador interactivo de LA PRENSA Premium es sencillo e intuitivo.

Primero, el usuario debe elegir una prioridad, seleccionando un tema de interés como empleo, educación o lucha contra la corrupción, por ejemplo.

A continuación, puede explorar las decisiones clave, pues cada sector presenta tarjetas que muestran las acciones que requieren atención inmediata.

Al hacer clic en una decisión, se abre una ventana que muestra las rutas mínimas necesarias para resolver la problemática.

Al aceptar y revisar sus implicaciones, se despliega un análisis de viabilidad que incluye los pasos obligatorios, los puntos críticos, los actores clave involucrados, el riesgo de bloqueo y el tiempo estimado para ejecutar la acción.

De esta manera, el simulador ofrece la oportunidad de experimentar la toma de decisiones estratégicas desde la presidencia y ver la dificultad de cada elección, así como su impacto en los distintos sectores.

karol.pavon@laprensa.hn

Periodista de investigación con experiencia en temas de alto impacto. Máster en Márketing Estratégico, formación en análisis de datos, verificación, SEO y estrategias digitales.

Ver más