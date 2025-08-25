Sedesol: Honduras ha recibido L71 millones tras misiones de Rider Cálix

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aseguró que Honduras ha recibido unos 71 millones de lempiras para "programas de protección y desarrollo social" gracias a los viajes y las relaciones de su director de Cooperación Externa, Rider Cálix.

Sedesol solicitó a este medio de comunicación la publicación de un derecho a réplica tras publicarse la siguiente investigación: "Funcionario viajero de Sedesol ha recibido L1.2 millones en viáticos"

A continuación, el texto:

Desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, solicitamos de manera respetuosa la rectificación de la información difamatoria realizada por diario La Prensa el miércoles 20 de agosto de 2025, titulada: “Funcionario viajero de Sedesol ha recibido L1.2 millones en viáticos”.

En relación con dicha publicación, aclaramos lo siguiente:

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

1. Los viajes mencionados no son de carácter personal ni de placer, sino estrictamente de trabajo. Cada una de las misiones internacionales realizadas por el funcionario Rider Abimael Cálix Santos se enmarca en la gestión de cooperación internacional, alianzas técnicas y obtención de recursos que han representado beneficios concretos para Honduras.

2. El director de Cooperación Externa de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con una sólida trayectoria profesional previa a su función actual en el Gobierno de Honduras, con experiencia en organismos internacionales, sociedad civil y proyectos de cooperación, lo cual le otorga la credibilidad necesaria para representar al país en espacios multilaterales.

3. Los resultados de su gestión son verificables y de alto impacto. Gracias a estas relaciones internacionales, Honduras ha recibido más de 71 millones de lempiras en apoyo financiero y técnico destinados a programas de protección y desarrollo social.