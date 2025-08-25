Sedesol: Honduras ha recibido L71 millones tras misiones de Rider Cálix

Entre los logros más relevantes destacan:• Donación de <b>L 31,512,000.00 de la Rockefeller Foundation </b>para la fortificación de alimentos en el corredor seco.<br />• Apoyo técnico valorado en <b>L 262,600.00 </b>para procesos de consulta y organización comunitaria de pueblos originarios y afrohondureños.• Asistencia técnica internacional para la implementación del Sistema de Georreferenciación de Cuidados.<br />• Aporte de <b>L 5,015,660.00 del BID </b>para el fortalecimiento del Sistema de Protección Social y la atención a migrantes retornados.Rectificación solicitada: Con base en lo expuesto, exigimos que se rectifique la publicación, ya que su contenido carece de contexto, genera desinformación y daña injustamente la honra del funcionario Rider Abimael Cálix Santos, así como la credibilidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.Reiteramos que ponemos a disposición de este medio toda la documentación oficial que respalda cada logro obtenido en beneficio del país.Confiamos en que Diario La Prensa atenderá este derecho a réplica conforme a lo establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento y la normativa vigente en materia de libertad de expresión y derecho a la información veraz.<b>Conste: </b>Antes de publicar el artículo, LA PRENSA contactó al director de Cooperación Externa para conocer su versión. Aunque inicialmente ofreció declaraciones, posteriormente decidió no incluir su reacción.