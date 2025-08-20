Rider Cálix, el funcionario de Sedesol que recibió más de L1 millón para viajes

Rider Abimael Cálix Santos, director de la Unidad de Cooperación Externa en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acumuló 1,171,602 lempiras en viáticos, boletos aéreos, combustibles y otros gastos durante los viajes que realizó entre 2022 y junio de 2025, según documentos en poder de Grupo Opsa.
Los documentos detallan que el funcionario viajó con frecuencia a países como Francia, Finlandia, España y Estados Unidos, además de múltiples desplazamientos dentro del país.
Fuentes de la institución confirmaron que Cálix era considerado uno de los hombres de confianza de José Carlos Cardona, exministro de Sedesol que renunció tras ser señalado en actos de corrupción relacionados con el financiamiento de campañas políticas.
El funcionario justificó los viajes como parte de su labor para gestionar cooperación internacional en programas sociales, entre ellos el de la merienda escolar, que actualmente entrega únicamente arroz, frijoles y aceite a los estudiantes.
Los registros muestran un aumento progresivo en los montos recibidos por Cálix: en 2022 obtuvo L109,997, en 2023 la cifra ascendió a L319,296, en 2024 alcanzó su punto más alto con L675,152 y hasta junio de 2025 sumaba L67,157, acumulando en total más de 1.1 millones de lempiras en cuatro años de gestión.
Cálix Santos asumió en 2022 la dirección de la Unidad de Cooperación Externa de Sedesol, con el objetivo de gestionar cooperación internacional, tanto técnica como financiera, con el Programa de Acción Solidaria (Proasol).
Cálix estudió Relaciones Internacionales y tiene especializaciones en Dirección Empresarial y Defensoría de Derechos Humanos.