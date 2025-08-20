Rider Cálix, el funcionario de Sedesol que recibió más de L1 millón para viajes

En cuanto a los desembolsos, en 2022 recibió 109,997 lempiras; en 2023 la cifra aumentó a 319,296; y en 2024, el año en el que más dinero se le otorgó, recibió 675,152 lempiras. Hasta junio de 2025, el funcionario había recibido 67,157 lempiras, acumulando un total de 1,171,602 lempiras en los cuatro años que ha estado al frente de la Unidad de Cooperación Externa de Sedesol.