Dismorfia corporal, una lucha silenciosa con el propio reflejo

Durante el inicio de la campaña <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/mente-sana" target="_blank">Mente Sana 2025</a></b>, que arrancó con talleres dirigidos a maestros, la psicóloga <b>Liza Paz</b>, especialista en dismorfia corporal en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/vivehn/?hl=es" target="_blank">VIVE | Centro Integral de Terapias Artísticas,</a> explicó a los docentes cuáles son las principales manifestaciones de este trastorno y cómo diferenciarlo de otros problemas de salud mental.Paz señaló que la dismorfia corporal pertenece al grupo de los trastornos obsesivos compulsivos (TOC) y se caracteriza por una preocupación intensa y persistente por una o más partes del cuerpo. Aunque para la persona afectada el defecto físico resulta muy notorio, para los demás suele ser imperceptible.Entre las conductas más frecuentes se encuentran mirarse de manera repetitiva en el espejo, compararse con otros, arreglarse constantemente y evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgado.La especialista explicó que, en el diagnóstico diferencial, este trastorno puede confundirse con otros.En los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) también existe una preocupación por la imagen corporal, pero centrada en el peso y la alimentación, no en defectos aislados.En la <b>ansiedad social</b> hay temor al juicio de los demás, pero de forma global; en cambio, en la dismorfia corporal el miedo se concentra en un rasgo físico percibido, explicó la psicóloga.