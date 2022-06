Oscuro futuro espera a energías renovables en Honduras

Por otro lado, con la entrada en vigor de la nueva Ley Especial de Energía Eléctrica, aprobada el pasado 12 de mayo, el Gobierno pretende “renegociar” los contratos con generadores privados, y no solo con los térmicos, donde por años se han denunciado contratos leoninos, sino con todos los generadores.

“La ley no solo incluye la revisión de los contratos de las térmicas, el decreto también incluye los contratos de energía solar, eólica e hidroeléctrica. Actualmente son las tres fuentes principales de producción de energía eléctrica renovable en Honduras. Son nuestros principales recursos para seguir desarrollando. Al ser revisados esos contratos, están pidiendo que revisen sus precios, y eso ya es una señal que genera inseguridad jurídica para el bien del futuro energético del país”.

Para Ordóñez, la normativa ha paralizado todo el sector. Aunque no ve mal que se revisen contratos, considera que la decisión manda un mal mensaje a futuros inversionistas.

Hay otra arista que traba los nuevos proyectos, que es, a su juicio, la más grave, pues afectará el crecimiento de la oferta eléctrica limpia de Honduras.

“Ese decreto establece nuevas reglas del juego. El Estado va a ser el que va a invertir y la empresa privada no va a poder invertir más del monto que invierta el Estado. Quiere decir que si por desgracia el Estado -que no tiene fondos en este momento porque está en quiebra- no consigue los fondos para desarrollar proyectos renovables, es decir, invierte cero centavos, en los próximos cuatro años la empresa privada tampoco va a poder invertir nada.

Si lo hace, va a violar un decreto que le dice que no puede invertir más que lo que invierta el sector público. Esos son causantes de desmotivación para quienes quieran considerar invertir en Honduras en energía renovable. La energía renovable por sus precios bajos, la recuperación de la inversión toma mucho tiempo. Es exponerse a invertir en Honduras para los próximos 15 o 20 años”, vaticinó Ordóñez, también asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En crisis. En similares términos se pronunció la actual presidenta de la Aphee, Karla Martínez, quien señala que al último corte, actualmente todos los proyectos de energía renovable en las diferentes tecnologías, como ser hidroeléctricas, eólicas, solares, geotérmica y biomasa, sufren de más de 10 meses de mora en el pago de la energía vendida. La deuda asciende a más de L16,000 millones.

A eso le suma el sombrío panorama que traen consigo los apagones o racionamientos.