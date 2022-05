Por viruela del mono viene fuerte vigilancia en terminales, puertos y aduanas de Honduras

3. Nicaragua: el Gobierno activó el pasado lunes la alerta epidemiológica por la viruela del mono, como una medida preventiva, ya que hasta ahora no se reporta ningún caso. Mantienen coordinación con la OPS para mirar su comportamiento.

2. El Salvador: especialistas salvadoreños no descartan que la viruela del mano llegue a su país, pero llaman a la calma a su población, pues argumentan que es una enfermedad leve, de baja o sin letalidad.

El especialista prosiguió diciendo que “el protocolo de bioseguridad que ya se aplica para la covid-19 es útil para la prevención de la enfermedad emergente, de la cual aún no se tienen registros de contagios en el país”.

Aún no hay vacuna contra la viruela del mono, pero datos de la OMS indican que la vacuna contra la viruela original tiene hasta un 85% de efectividad.

Honduras no registra ningún caso de viruela del mono, pero existe una amenaza latente.

Ex viceministro de Salud

El ex viceministro de la Secretaría de Salud, Roberto Cosenza, aseguró que la población hondureña no debe alarmarse por la viruela del mono, sin embargo, reconoció que esta infección llegará tarde o temprano al país mediante brotes, pero jamás alcanzará el nivel de epidemia. Cosenza previó que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón, prácticas que están vigentes en Honduras desde la llegada de la pandemia en el año 2020, ayudará sustancialmente para que este virus no tome fuerza.

“A diferencia del covid-19, esta enfermedad no es de recién aparecimiento, tampoco tiene alta letalidad”, recordó Cosenza, quien apuntó también que en comparación al covid-19, que cuya persona podía contagiar hasta 10 más, la viruela del mono puede infectar de dos a tres personas más y después de eso el virus se debilita.

“Lo más importante es mantener la vigilancia, pero hay que aceptar que en el país sí habrán casos, no vamos a ser la excepción. Van a seguir surgiendo nuevos estudios sobre la evolución del virus y hasta entonces vamos a saber si lo que pueda llegar a Honduras es la misma cepa o diferente”, detalló.

También comentó que la viruela del mono no será detectada al ingresar a las fronteras, sino hasta entrar a los hospitales y centros de salud por síntomas, contrario al covid-19, donde se realizaban evaluaciones y se obtenían resultados inmediatos.