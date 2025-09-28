Omoa se consolida como el paraíso de las rentas turísticas vacacionales

Hay un "boom" sin precedentes en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Omoa. En la actualidad se están construyendo al menos 70 nuevos proyectos, entre complejos residenciales, lotificaciones y condominios

Cabañas con piscinas, la nueva tendencia a la orilla del mar en Omoa.

Foto: Franklin Muñoz
  • 28 de septiembre de 2025 a las 23:35 /
  • Jessica Figueroa
Omoa, Cortés

En el norte del departamento de Cortés, Omoa se está consolidando como uno de los mejores destinos para vacacionar y hospedarse.

Cada vez tiene más lugares hermosos a la orilla del mar o pequeñas cabañas en la montaña junto a ríos de agua fresca y cristalina que transforman el paisaje.

En la actualidad, Omoa, cuya extensión territorial es de 382.3 kilómetros cuadrados con alrededor de 38 kilómetros de playa que va desde el río Tulián al este, hasta la frontera con el río Motagua al oeste, está viviendo un “boom” inmobiliario histórico.

"Va a venir primero nuestro señor Jesucristo antes que deje de llegar basura de Guatemala"

A lo largo de todo el municipio se pueden encontrar construcciones de nuevos hoteles, condominios con apartamentos de lujo, nuevas cabañas turísticas, así como lotificaciones y urbanizaciones. También cada vez más propietarios transforman residencias habitacionales en espacios para rentas cortas.

El regidor Júnior Madrid, a cargo de las comisiones de tierras y ambiente de Omoa, resaltó que los nuevos proyectos se han disparado de punta a punta.

“Desde donde comienza hasta donde termina el municipio”.El crecimiento que tiene el municipio es tal, que en la actualidad se están construyendo unos 70 nuevos proyectos entre urbanizaciones y lotificaciones, además de condominios de más de tres pisos con apartamentos.

Baia es uno de los nuevos condominios en construcción cerca de río Coto.

 ( Foto: Franklin Muñoz)

“Solo del kilómetro cinco al kilómetro 14 hay alrededor de 15 a 20 proyectos de urbanización, pero hay en todo el municipio.

¿Pero qué diferencia a Omoa de San Pedro Sula en cuestión de urbanismo? Que en San Pedro Sula usted con 200,000 dólares (unos L5,200,000) compra solo la tierra, unas mil varas. Aquí en Omoa usted compra la tierra y la casa con esos $200,000 y mil varas”, afirma Madrid.

En ambos municipios de Cortés está el auge de nuevos desarrollos inmobiliarios, sin embargo los costos de la tierra son abismales entre la capital industrial y el municipio costero.

“Omoa lo tiene todo. Agua, sol, playa, seguridad, zonas protegidas y la mejor comida. De hecho, todos los ricos y famosos tienen una propiedad en Omoa, y ahí se ven en los feriados, con sus cuatrimotos y hasta sin guardaespaldas”, afirmó el funcionario municipal.

Ciudad Milla Mar está en la zona de las Millas es donde están las propiedades más costosas y modernas.

 ( Foto: Franklin Muñoz)

Desafíos en energía y saneamiento básico

En paralelo al crecimiento habitacional, el municipio también enfrenta desafíos, en particular en lo que se refiere a saneamiento público, ya que el municipio no tiene alcantarillado sanitario eficiente, y hay sobredemanda de energía eléctrica, que crecen de la mano con los nuevos desarrollos.

En cuanto a la electricidad hay una paradoja, porque el municipio produce alrededor de 18 megavatios de energía hídrica, suficientes para cubrir su consumo interno de 10 a 12 megas, y con potencial de superar los 50 megavatios.

12,629

viviendas ocupadas

hay en el municipio de Omoa, de acuerdo al Perfil Sociodemográfico de Omoa (2022). Hasta ese año se reportaban 35 hoteles y al menos 70 restaurantes.

"El problema es su infraestructura eléctrica. Todo el municipio solo tiene una línea de transmisión que es la 353, donde si cae un tacuazín, se electrocuta y se va la enegía en todo el municipio. La infraestructura eléctrica es obsolta, por lo que urge una nueva subestación y una nueva línea de transmisión", afirmó.

Dicho proyecto ya lo conoce la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y se calcula que todo el proyecto costaría unos 25 millones de dólares (unos L650,000,000).

De solventarse ese panorama energético, que sume a Omoa en un apagón tras otro, Omoa se convertirá en un lugar estratégico para nuevas inversiones.

Con su ubicación privilegiada, su industria turística en constante crecimiento y un sector inmobiliario en plena expansión, Omoa se reafirma como un motor de desarrollo para Cortés y como un destino que conjuga inversión, belleza natural, hospitalidad y proyección de futuro.

Mapa turístico de Omoa, Cortés.

Cada vez hay más opciones para rentar

Una semana antes del Feriado Morazánico, Noelia Antúnez y su familia compuesta por 10 personas, viajaron desde La Paz a disfrutar de la costa norte de Honduras, y eligieron Omoa por la gran oferta de casas de playa, condominios de lujo y alojamientos variados que ofrece para grupos grandes y pequeños.

La casa la eligieron por la plataforma Airbnb y les gustó por su comodidad, ya que tiene espacio para 12 huéspedes, además de una piscina de buen tamaño, tres habitaciones, siete camas y dos baños y medio. La transacción fue segura y rápida.

Dispone también de acceso directo a la playa, cocina equipada, wifi, área para trabajar, estacionamiento gratuito en las instalaciones y se admiten mascotas. La inversión que hicieron fue de 390 dólares por dos noches tres días, alrededor de 10,140 lempiras. Además, está muy cerca del centro de Omoa, por lo que tenían a corta distancia los supermercados, restaurantes y la Fortaleza de San Fernando.

80

propiedades

aparecen listadas para rentar en Omoa, de acuerdo a estadísticas abiertas de Airbnb.

"Nos la pasamos muy bien, y como éramos un grupo grande nos dividimos los gastos de todo y sentimos que hasta nos salió económico", asegura Antúnez.

Antes de decidirse por contratar por Airbnb ella buscó opciones en Facebook, pero en más de una ocasión intentaron estafarla, pidiéndole anticipos que le parecieron sospechosos.

"Lo hicimos por una plataforma porque nos dijeron que hay garantías de devolución y seguridad al rentar. Eso hizo que no arriesgáramos nuestro dinero", dijo luego de que fuera alertada sobre personas inescrupulosas que usan las redes sociales para suplantar a dueños legítimos de propiedades para quedarse con dinero sin ser dueños o administradores de ninguna propiedad.

En casi toda la parte costera de Omoa hay construcciones o desarrollos turísticos nuevos. Muchos aceleraron la construcción para estar listas para el feriado morazánico que es esta semana.

 ( Foto: Franklin Muñoz)

Paula Medrano, súper anfitrión de Airbnb y administradora de varios apartamentos, deja claro que en el mundo de los alquileres vacacionales a través de Airbnb, el detalle lo es todo.

Según su experiencia, un solo descuido —como no informar a tiempo un daño en el inmueble o cancelar una reservación sin justificación— puede costarle a un anfitrión su reputación y, con ello, el estatus de Súper Anfitrión. Esto, explica, no es solo un reconocimiento dentro de la plataforma, sino una credencial que da confianza a los huéspedes y asegura una mayor ocupación.

La entrevistada también subraya que la seguridad es un pilar tanto para los clientes como para los anfitriones. Airbnb, dice, ha establecido filtros de verificación de identidad y sistemas de pago que protegen a las dos partes en caso de inconvenientes.

Además, el sistema de reseñas funciona como una herramienta de transparencia: permite a los usuarios conocer si el inmueble es confiable y si los huéspedes han tenido experiencias positivas o negativas. Por eso, insiste en que toda la comunicación debe mantenerse dentro de la plataforma, donde existe un respaldo formal en caso de disputas.

Finalmente, Medrano advierte que la experiencia de los huéspedes suele verse afectada por errores comunes como no leer la descripción completa del alojamiento o no preguntar detalles clave antes de reservar.

Recomienda reservar con anticipación, sobre todo en temporadas altas como Semana Santa o la Feria Juniana, y aprovechar las ventajas de Airbnb frente a un hotel: más privacidad, mejor costo y espacios que generan la sensación de estar en casa.

Para quienes planean viajar en el feriado morazánico, asegura que el tiempo de decisión ya se agota para hallar buenos precios, y que la clave está en reservar con confianza y previsión.

