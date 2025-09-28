Omoa se consolida como el paraíso de las rentas turísticas vacacionales

Una semana antes del Feriado Morazánico, Noelia Antúnez y su familia compuesta por 10 personas, viajaron desde La Paz a disfrutar de la costa norte de Honduras, y eligieron Omoa por la gran oferta de casas de playa, condominios de lujo y alojamientos variados que ofrece para grupos grandes y pequeños.La casa la eligieron por la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.airbnb.com.hn/" target="_blank">plataforma Airbnb </a>y les gustó por su comodidad, ya que tiene espacio para 12 huéspedes, además de una piscina de buen tamaño, tres habitaciones, siete camas y dos baños y medio. La transacción fue segura y rápida.Dispone también de acceso directo a la playa, cocina equipada, wifi, área para trabajar, estacionamiento gratuito en las instalaciones y se admiten mascotas. La inversión que hicieron fue de 390 dólares por dos noches tres días, alrededor de 10,140 lempiras. Además, está muy cerca del centro de Omoa, por lo que tenían a corta distancia los supermercados, restaurantes y la Fortaleza de San Fernando.