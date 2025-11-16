Elecciones 2025: ¿Qué disparó el mayor crecimiento de electores?

El Distrito Central y San Pedro Sula, los dos municipios más poblados del país, también son los de mayor carga electoral, con 836 mil y 526 mil votantes respectivamente. Solo entre ambas ciudades se agrupa alrededor del 35% del electorado nacional.Les siguen el voto exterior y los municipios de Choloma, Comayagua, Danlí, Villanueva, Choluteca, El Progreso, La Ceiba y Puerto Cortés.Al sumar la carga electoral de las diez ciudades con más votantes —que concentran más de 2.3 millones— y el voto en el exterior, ambos componentes representan aproximadamente el 42% del electorado total.