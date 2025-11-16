Elecciones 2025: ¿Qué disparó el mayor crecimiento de electores?

Tegucigalpa, Honduras.-

De cara a las elecciones generales de 2025, Honduras se prepara para una cita histórica: casi 6.5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, una cifra jamás vista en el país. El padrón ha crecido como nunca antes, elevándose un 21% respecto a la votación anterior y marcando un nuevo punto de partida para la contienda que se avecina. En números absolutos, el censo electoral suma alrededor de 1.4 millones de votantes adicionales respecto a los comicios de 2021, de acuerdo con un estudio elaborado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium. El análisis se basó en la distribución de la carga electoral por departamento y municipio, información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de determinar en qué zonas del país se concentra la expansión del padrón. Según los cálculos realizados, este crecimiento está vinculado tanto al aumento demográfico en las principales urbes como a la incorporación del voto hondureño residente en Estados Unidos. En este escenario, las cinco fuerzas políticas que participarán en la contienda buscan asegurar el mayor respaldo posible de cara a los comicios programados para el 30 de noviembre. El estudio utilizó una base preliminar obtenida a través de la solicitud de información pública SOL-CNE-754-2025, la cual presenta una variación cercana a los 100 mil electores respecto al registro final. Este medio consultó a la Oficina de Información Pública del CNE sobre dicha discrepancia. La institución respondió que el dato "es altamente variable, puede aumentar o disminuir según los movimientos del Censo Electoral, a medida que se incorporan nuevos votantes jóvenes y se actualizan los registros de defunciones".

Crece la cantidad de electores

El censo electoral de este año creció como nunca antes. En los procesos de los últimos 20 años, el aumento promedio fue de unos 500 mil electores. La diferencia también es notable respecto a las primarias del 9 de marzo pasado, cuando la carga electoral era de 5.8 millones de ciudadanos habilitados; es decir, un incremento de 700 mil votantes en menos de 12 meses. La carga electoral tiende a aumentar conforme crece la población del país. Sin embargo, entre 2017 y 2021 se produjo una disminución: el padrón pasó de 6.04 millones a 5.18 millones, debido a los procesos de depuración del Registro Nacional de las Personas (RNP), que eliminaron inconsistencias como personas fallecidas aún inscritas.

El aumento para 2025 se explica, en parte, por el crecimiento de los municipios urbanos y el enrolamiento de hondureños en Estados Unidos. Los mayores incrementos del padrón corresponden al Distrito Central, que pasó de unos 715 mil a 836 mil ciudadanos (un aumento exacto de 120,783), y a San Pedro Sula, que subió de 440 mil a 546 mil (una diferencia exacta de 86,850). Una decena de municipios registraron aumentos significativos de entre 13 mil y 18 mil votantes. Según Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Distrito Central tiene una alta actividad política porque allí se concentra la mayor parte del aparato estatal, al cual muchos buscan incorporarse como burócratas. “Hay una gran cantidad de personas que trabajan en política, que se convierten en activistas o miembros de mesa, o desempeñan actividades similares con la esperanza de que eso les sirva para conseguir un puesto en el gobierno si gana su partido”, explicó.

En contraste, algunos municipios más pequeños registraron aumentos porcentuales elevados: Utila (29%) y Guanaja (26%), en Islas de la Bahía; Nueva Armenia (28%), en Francisco Morazán; y Esquipulas del Norte (27%) y San Francisco de Becerra, en Olancho. Rolando Kattán, comisionado del RNP, destacó que estos aumentos se lograron gracias a los trabajos de enrolamiento. En los municipios de Islas de la Bahía, donde gran parte de la población habla inglés, se impulsaron proyectos bilingües para facilitar el censo.

No obstante, en 170 municipios se registraron disminuciones leves, entre 1% y 7%. Kattán atribuyó este comportamiento a cambios de domicilio solicitados por los votantes y a decesos. Los municipios con mayores reducciones respecto al padrón de las primarias se ubican en La Paz —La Paz, San José de la Paz, Guajiquiro, Yarula y Santa María— y en El Paraíso —Texiguat y Alauca—.

Crece el voto urbano

Las cifras anteriores ya anticipaban la urbanización del voto en Honduras: un electorado cada vez más concentrado en las ciudades y menos en las zonas rurales. Para medir este fenómeno, LA PRENSA Premium aplicó una metodología basada en la categorización de áreas urbanas y rurales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), utilizando las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) obtenidas mediante la solicitud SOL-INE-782-2025. Según la OCDE, las zonas donde al menos el 80% de la población reside en áreas urbanas se consideran “predominantemente urbanas”. Las que tienen más del 50% de población urbana, pero no alcanzan el 80%, se clasifican como “medianamente urbanas”. Las zonas rurales son aquellas donde menos del 50% de los habitantes vive en áreas urbanas. Con base en esta categorización, Honduras cuenta con 234 municipios rurales, 53 medianamente urbanos y apenas 11 predominantemente urbanos. Los municipios predominantemente y medianamente urbanos suman una carga electoral de 3.4 millones de electores (alrededor del 53%), mientras que 2.5 millones (aproximadamente el 40%) están distribuidos en municipios rurales. El 6% restante corresponde a votantes en Estados Unidos. En conjunto, esto significa que el 59% del electorado —unos 3.8 millones de personas— se concentra en áreas urbanas o en el extranjero.

El Distrito Central y San Pedro Sula, los dos municipios más poblados del país, también son los de mayor carga electoral, con 836 mil y 526 mil votantes respectivamente. Solo entre ambas ciudades se agrupa alrededor del 35% del electorado nacional. Les siguen el voto exterior y los municipios de Choloma, Comayagua, Danlí, Villanueva, Choluteca, El Progreso, La Ceiba y Puerto Cortés. Al sumar la carga electoral de las diez ciudades con más votantes —que concentran más de 2.3 millones— y el voto en el exterior, ambos componentes representan aproximadamente el 42% del electorado total.

A nivel departamental, Cortés encabeza la lista con más de 1.13 millones de electores. En este departamento se ubican cuatro de los diez municipios con más votantes habilitados. En segundo lugar está Francisco Morazán, con 1.12 millones, influenciado por los más de 800 mil electores del Distrito Central. Le siguen Yoro, con cerca de 400 mil votantes; Olancho, con alrededor de 357 mil; y Comayagua, con unos 354 mil. El voto en el extranjero tiene un peso relevante: su volumen supera al de 15 departamentos del país.

Voto extranjero: poca participación

Desde que se aprobó el voto en el extranjero en 2001 mediante la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, la cifra de votantes en el exterior se ha mantenido baja. En 2001 se contabilizaron 4,521 votos, en 2005 bajó 464, mientras que en 2009 llegó a los 3,005. En tanto, en 2013 subió ligeramente a 3,096 votos y en 2017 votaron 2,521 personas. En 2021, cuando el mundo todavía enfrentaba el covid-19, se registró el dato más bajo: solo 375 personas acudieron a los centros de votación.

Los casi 400 mil hondureños en Estados Unidos que aparecen en el censo de este año tramitaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) por fines de trámites personales más que por interés político, consideró Kattán. “Cualquier trámite en el extranjero, pasaporte, documento consular, se necesita tener el DNI. Eso motivó a muchas personas a sacarlo. Lo motivó y lo forzó. No era una cuestión totalmente electoral”, apuntó. En tanto, el exmagistrado del TSE consideró que “muchas personas que se han ido (de Honduras), su preocupación es más económica que en los asuntos políticos del país”. A esto le suma el costo de tiempo y dinero que implica para muchos trasladarse desde una ciudad a otra para depositar su voto. “Se han desvinculado de los partidos políticos y ya no les interesa lo que pueda suceder, o no les interesa mucho porque tampoco resultan beneficiados con cualquier otro gobierno”, expresó el exmagistrado. Si bien cerca 400 mil compatriotas están habilitados para votar desde Estados Unidos, la cantidad será mucho menor por obstáculos logísticos. El pasado 28 de octubre, Cossette López, consejera del CNE, reveló que solo se dispondrán de 1,200 papeletas en cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). “¿Qué significa eso? Que tenemos un límite de un universo de más o menos unos 18,000 votos, si es que llegaran todos a votar y se utilizaran el 100% de las papeletas”, declaró López semanas atrás. Tanto Aguilar como dirigentes políticos del Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal consultados por este rotativo admiten que el voto en el extranjero no tiene mucha incidencia. Los entrevistados vaticinan que las políticas migratorias severas en Estados Unidos implementadas por el gobierno de Donald Trump causarán temor en los hondureños, reservándose a no votar para evitar exponerse a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Jesús Mejía, dirigente del Partido Nacional, aseguró que "sí nos interesa, sí nos importa, pero no nos preocupa porque sabemos que el incidente va a ser mínimo al final". Además, comentó que gran parte de los hondureños en Estados Unidos se enfocan en desarrollar sus vidas, teniendo muy poco interés en recorrer largas distancias para depositar su voto. El diputado liberal Marlon Lara reconoce que el voto desde el extranjero es mínimo, pero confía en que beneficiará al candidato liberal Salvador Nasralla. Para el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, el voto extranjero es más "simbólico", resaltando que estos ciudadanos apoyan enormemente a la economía hondureños con sus remesas. Aún así, percibe que "no hay un interés en la mayoría de los compatriotas que se van de Honduras en volver a participar en los temas políticos de nuestro país". A la vez, lamentó que no se aprobara el voto desde España. Los tres líderes coinciden en que, pese a la expectiva de la baja participación, es de suma importancia garantizarl el derecho al sufragio a los compatriotas. Aguilar señaló que para incentivar el voto desde el extranjero se debería implementar el voto electrónico o el voto anticipado como se realiza en Estados Unidos. En tanto, Mejía sugirió que se debería crear una plataforma de enrolamiento para registrar a aquellos connacionales que realmente están dispuestos a votar, lo cual contribuiría a evitar grandes gastos. Por su parte, Ríos consideró que los migrantes hondureños deberían tener representantes en el Congreso Nacional, tal como lo hace Ecuador. Los ecuatorianos que están fuera de su país no solo eligen al presidente, sino que también votan por congresistas de la Asamblea Nacional. Aguilar enfatizó que el voto no solo un derecho, sino también una obligación y responsabilidad ciudadana, pero al no existir sanciones se genera una considerable proporción de abstencionismo.