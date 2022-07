La Acequia se partió en 2 nuevas cárceles

Dicho sea de paso, esta obra donde se alojan a reos de máxima peligrosidad (pandilleros y crimen organizado) también la construyó la empresa Edge, así como la cárcel de Morocelí que también tuvo un costo aproximado de $22 millones, en un área aproximada 12,800 metros cuadrados con capacidad para 1,465 camas. Ambos montos constan en el sitio web de la compañía Edge (http://edge.hn).

El proyecto original

Fue en 2017, que el INP, a través de la Tasa de Seguridad, contrató a la empresa Edge, bajo un contrato “llave en mano” para el diseño, construcción y equipamiento del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula, para realizar la primera y segunda etapa del Plan Maestro, tomando como base las obras ejecutadas hasta esa fecha por la Fundación para la Construcción del Centro Penitenciario de Emiliani y el grupo de empresarios que lo respaldaron. La empresa Edge expone que ambos proyectos se iniciaron, en cumplimiento al cronograma contractual, pero en noviembre de 2017 se realizó una suspensión debido a la falta de fondos por parte del Gobierno para continuar la construcción en La Acequia.

Debido a esto, en 2018 se realizó el cierre definitivo del proyecto que también se ejecutaba en dos partes: CPR-1-SPS (Centro Penitenciarios Regional de San Pedro Sula, 1era. etapa para mínima y máxima seguridad) cuyo avance quedó en 17.85% y el CPR-2 -SPS (Centro Penitenciarios Regional de San Pedro Sula, 2da. etapa para mínima y media seguridad) con un avance de 6.92%.

Un año tardó el rediseño

A Edge se le encomendó además llevar a cabo una consultoría para buscar soluciones a las recomendaciones expuestas por la Unidad Técnica del INP a corto, mediano y largo plazo con el fin de realizar la readecuación de la obra existente mediante un nuevo planteamiento arquitectónico y generar la infraestructura necesaria para albergar a la población general de la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula proyectada para 2,978 reclusos.

“Esta solución permitía reutilizar todo lo ya invertido, de manera que no se perdiera, y sería una cárcel que cumpliría con todos los parámetros legales y de derechos humanos tanto nacionales como de normativa internacional. Incluía hasta un pabellón para mujeres que en la zona norte no se cuenta”, contó una fuente de Edge a LA PRENSA, que pidió que su nombre no fuera mencionado.

Añadió que “ la construcción de la cárcel se detuvo desde aproximadamente finales de 2019, y para febrero se inició un proceso de liquidación del contrato, ya que se comunicó que no habrían fondos para continuar con el pago, por lo que nos pidieron que liquidáramos. Se firmó la liquidación total y se hizo un informe completo de lo ejecutado y de los saldos pendientes. Creo que incluso la Tasa (de Seguridad) hizo una auditoría posterior donde se verificó lo liquidado”.

Expuso, además, que “a principios de 2021, las autoridades del INP nos pidieron que diseñáramos un modelo de cárcel diferente, ya que no se contaba con todo el presupuesto planificado, pero que sí tendría algunos fondos. Nosotros les hicimos varias propuestas, y finalmente llegamos una propuesta que fue aprobada por el INP junto con un presupuesto dentro de lo que se podía contar”.