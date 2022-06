Impunidad: el 52% de las muertes de jóvenes está en investigación

De las 2,646 muertes violentas de menores de edad que aparecen consignadas en el Ministerio Público durante 10 años (2012-2021), de 2,058 víctimas no fue registrada su ocupación, esto representa el 77.8% de los casos. De los que sí aparece el detalle, la mayoría de ellas eran estudiantes, siendo un 10% del total, seguido de 89 labradores y 55 agricultores, según los análisis hechos por la Unidad de LA PRENSA Premium.

Lourdes Ramírez , experta en prevención contra la violencia en el norte del país, manifestó que “varios de los niños fallecidos violentamente fueron parte de una desintegración en el hogar, no tenían familia, la migración obligó a sus padres a dejarlos al cuidado de abuelos, otros familiares e incluso vecinos, eso en definitiva los puso en riesgo”.

Ha trabajado como voluntaria en organizaciones no gubernamentales que abordan la prevención de la violencia.

“La Policía no hace verdaderas investigaciones”

“Sabemos que aún hay muchos niños y adolescentes que viven en albergues, no viven con las condiciones dignas y eso los expone a la violencia física, explotación, tráfico de drogas y reclutamiento de maras y pandillas. Cada vez estamos emitiendo recomendaciones con opiniones especializadas a los diferentes órganos para evitar que se vulneren los derechos de nuestra niñez”, subrayó.

Dayanna Reynaud , quien funge como coordinadora de la defensoría de la niñez y familia en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ), recordó que como entidad están llamados a observar y supervisar la aplicación de correcta justicia para que no se vulneren los derechos de los menores.

Ramírez dijo estar en desacuerdo sobre la teoría de que gran parte de los menores muertos durante los últimos 10 años fue por estar involucrados en maras y pandillas. “Es mentira, la Policía no hace verdaderas investigaciones que concluyan en sus suposiciones”, enfatizó.

“Hemos iniciado una inspección en todos los centros de la Dinaf porque nos hemos enterado que en algunos lugares no les están dando alimentación y los están tratando mal. También estamos aplicando todas las medidas de protección porque muchos padres los dejan con alguien más para que los cuiden y eso los pone en peligro, y aunque la idea nuestra no es institucionalizar a los menores mientras se sanciona a sus progenitores o se les desliga de sus hijos, evitaremos que lleguen a manos de personas irresponsables y consecuentemente a grupos antisociales”, externó la funcionaria.

Nolasco no descartó que el crimen organizado sea partícipe debido a que “personas de la alta sociedad” contratan a sicarios para “deshacerse” de su objetivo”, incluyendo a menores. “Los reportes que recibimos a diario y que analizamos nos indican que maras y pandillas son quienes más han participado en muertes de menores, y en algunos casos se da por paternidad y maternidad irresponsable al dejar a sus hijos a cargo de terceras personas, eso los vuelve vulnerables”, aseguró.

“También ocurre que a veces miembros de la familia están involucrados en organizaciones criminales y cuando ocurren estos ataques hay menores de edad en el sitio, quienes pese a no tener culpa alguna, terminan muriendo, a esto le llamamos muerte circunstancial. Puede suceder de igual manera que aún cuando el menor no es el objetivo del asesino y lo mata para no dejar testigos oculares”, explicó.

“No podemos negar que en muchos casos los menores son usados como vehículos para mover droga, y cuando las estructuras contrarias se dan cuenta, los matan para enviar un mensaje, todas las organizaciones cuidan donde viven y donde operan”, apuntó.

En San Pedro Sula, el sector Rivera Hernández es considerado por la Policía de Investigación como el punto donde ocurren más homicidios y donde más organizaciones criminales operan a nivel nacional y de Latinoamérica. Solo en ese sector están la Pandilla 18, Mara Salvatrucha, Los Aguacates, Los Olanchanos, Los Vatos Locos, Los Tercereños, Los Locos de la Casa Blanca, Los Terraceños y Los Feos. Pese a que todas varían en cuanto a la forma en que delinquen, la Mara Salvatrucha, según la Policía, es la de mayor poder en el norte del país.

Estas estructuras se han apoderado también de sectores como Satélite, Chamelecón y Los Cármenes. Choloma es otra de las ciudades más violentas del país, donde operan la MS, Pandilla 18 y La Rumba. “Allí cada ciudadano vive con su ley, mira al policía como enemigo y no lo respetan, más bien de hacen amigos de delincuentes y eso afecta en las investigaciones”, mencionó Nolasco.

En Tegucigalpa operan con fuerza la Pandilla 18, MS y El Combo que no se deja, en puntos como Los Pinos, Suyapa, Flor del Campo, entre otras zonas.