$!Honduras, rezagado en trasplante de órganos

Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene un programa de trasplante de órganos , a pesar de que la ciencia médica tiene grandes avances en esta materia.

“Somos el único país que utiliza máquinas viejas de 1980, todo Centroamérica usa equipos nuevos, en la región no hay un centro de terapias de sustitución renal en manos de médicos generales”, explicó.

En Honduras existe una Ley de Donación y Trasplante de Órganos vigente desde abril de 2014 , pero no hay un programa para llevar a cabo estos procedimientos médicos en los hospitales públicos. Equipo obsoleto.

“El paciente se reincorpora a una vida productiva, los niños y jóvenes regresan a estudiar y se les garantiza una calidad de vida, y hay ahorro. El Estado está en deuda, Honduras junto con Belice y Haití son los únicos países de América Latina que no tienen un programa de trasplante formal”, aseguró Calderón.

“Mi mamá y mi hermana recibieron trasplante de riñón fuera del país, y en mi caso ya no había riñones para mí; pero gracias a Dios encontramos un donador no familiar, fue una amiga de la familia, ella decidió y comenzamos a realizar los exámenes de compatibilidad y solo tenía un 4% de posibilidad de que su riñón funcionara en mi cuerpo, solo teníamos en común el tipo de sangre”, contó. Para Daniela los primeros días fueron muy difíciles ya que el órgano no le funcionaba. “Estuve nuevamente en hemodiálisis para ayudarle al riñón”.

“Estamos propensos a deficiencias de calcio que generan patologías de huesos, malformaciones, dolor, se me dificultaba mucho caminar y cuando ingresé en la Universidad me enfrenté a los retos y empecé a ser más independiente”, dijo.