Hay más de 50,000 prófugos de la justicia en Honduras

Esa fue una de las 3,765 órdenes de captura emitidas ese año, de las cuales la mayoría sigue pendiente. Como punto a favor, el número de órdenes de captura pendientes ha ido descendiendo según avanzan los años, pues de 2007 sobreviven aún 3,377 órdenes de captura que todavía no se resuelven, mientras que en lo que va de 2022 solo se contaban 921, pero los datos están hasta marzo.

No obstante, si el análisis solo se concentra en el número de órdenes de detención no resueltas, se estableció que están pendientes de ejecutar 4,635 órdenes emitidas por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.

“Da escalofríos saber que hay órdenes de captura que no se han ejecutado desde hace 15 años”, dijo el coodinador de Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, Mario Díaz.

Díaz expresó que puede haber factores para que no se ejecuten tantas órdenes de detención, como que la autoridad esté coludida con las personas que tienen que ser buscadas, así como la falta de coordinación de personal para tener una organización del cumplimiento de las ordenes de captura. O simplemente no se cumplen por negligencia. Es necesario implementar un mecanismo que permita llevar y vigilar el control sobre las órdenes de captura que emiten los diferentes juzgados y tribunales, sugirió. “Hay que determinar cuáles son los cuellos de botellas que hay para no llegar a cumplir las órdenes judiciales”.

Las autoridades policiales y los fiscales, así como jueces a nivel nacional, tienen en cada una de sus regiones comisiones interinstitucionales que cuando se reúnen plantean las deficiencias que tienen por mejorar.