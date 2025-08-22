$!Un hijo duele, no es un gato que se ha muerto: Sonia, la mamá del niño que vendía mostaza

Ella relató que aunque Elmer solo tenía 12 años, había asumido el papel del hombre responsable de la casa, pues él fue testigo con impotencia, de como su último marido y padre de la bebé más pequeña que tiene, la maltrataba y la humillaba. Y no al no bastarle eso, vendió la casa que tenían en Copán y los dejó sin nada.Con cierto temor, y lágrimas que logró contener, Sonia compartió que el niño decidió ayudarle a vender, luego de que ella diera a luz. Además, cuando iban todos juntos, costaba más que la gente les comprará las mostazas, ya que él lograba conectar de forma más espontanea con las personas, y hasta le ayudaban.Ese día del fracaso, ella cuenta que Elmer se fue a vender solo, mientras que ella, se fue por otro lado con su otro niño. "Yo vengo de noche, llegué a la casa tarde porque me tocó andar atrás de mi otro niño y eso me hizo venir tarde. Yo pensé que Elmer ya estaba en la casa, porque nunca esperaba la noche para llegar"..."La mala noticia es que el niño fue a morir allá (al malecón de Gualala). Él venía de Pueblo Nuevo y no lo pudieron bajar en el desvío de Barandillales. Él venía de jalón, y quizá no lo bajaron donde él dijo. Yo no sé con qué intensiones ese hombre se lo llevó", dice reclamando el por qué ninguna autoridad había hecho pública, hasta entonces, la identidad del conductor del carro tipo panel en el que iba Elmer Misael, y que tras volcar, cayó de forma estrepitosa al río Ulúa.Ella tampoco sabe si ese conductor que le dio jalón al niño, sin saber que más adelante se avecinaba una tragedia en la que el menor pagó con su vida, se hará cargo de su muerte, o si de alguna forma, la ayudará.