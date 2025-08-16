  1. Inicio
El triste final de Elmer Misael: el niño vendedor de mostaza que murió en Gualala

El pequeño viajaba en un microbús que perdió el control y cayó, desde una altura considerable, a las crecidas aguas del río Ulúa, en Gualala, Santa Bárbara.

Un trágico accidente en Gualala, Santa Bárbara, dejó luto en la comunidad de Barandillales.
El hecho ocurrió ayer, viernes 15 de agosto, en el malecón de Gualala, a orillas del peligroso río Ulúa.
La víctima es un niño de apenas 8 años, identificado como Elmer Misael Aquino Rivas.
El menor se dedicaba a vender mostaza y otras verduras para ayudar en su hogar.
Viajaba en un microbús que perdió el control y cayó desde una altura considerable a las crecidas aguas del afluente.

En el vehículo se transportaban dos personas (el conductor y el pequeño) y una carga de repuestos y aceites para autos.

Uno de los ocupantes fue rescatado con vida y llevado al Hospital Santa Bárbara Integrado.
El niño quedó atrapado dentro del vehículo sumergido y murió en el lugar.
La crecida del río dificultó las labores de rescate y la extracción del microbús.
Con el apoyo de una grúa, los equipos lograron recuperar la unidad horas después.
La tragedia ha causado profunda consternación entre familiares, vecinos y rescatistas.
Elmer Misael, a su corta edad, ya se ganaba la vida trabajando arduamente. Vendía hojas de mostaza en varios puntos de la RN20, que conecta municipios de la parte sur de Santa Bárbara.

