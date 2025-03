Más de 5.8 millones de hondureños a las urnas

San Pedro Sula.

“Estas elecciones marcan tres hitos importantes: uso de biometría, inclusión de observadores electorales y la utilización de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Me atrevo a decir que esto mejorará la transparencia y lograremos elecciones limpias. Estamos satisfechos y alegres”, dice Jiménes, cuya organización participa con 220 observadores diseminados en todo el país.

El CNE determinó en las últimas horas que no divulgarán los resultados de actas originadas en juntas receptoras que no usen los dispositivos biométricos, es decir, solo harán públicos los votos de las urnas que tengan ese respaldo tecnológico.

Para tomar esa decisión, los tres consejeros del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa celebraron una votación interna con el objetivo de poner fin a un debate público que mantenían los políticos y que confundían a la población.

“En sesión de pleno hemos acordado por mayoría de votos que los resultados de aquellas actas donde no ha sido usado el dispositivo biométrico no serán computadas ni sumadas en los resultados preliminares, asegurando que el dato que nosotros vamos a dar del primer corte de divulgación, entre las 8 y9 de la noche del domingo, será un resultado apegado y un fiel reflejo de la voluntad popular”, dijo Ochoa ante medios de comunicación.

El consejero Ochoa destacó que tomaron esa decisión “fundamentalmente para salvaguardar la voluntad del pueblo y en atención” a sus obligaciones como consejeros electorales que deben garantizar un proceso limpio.

“Hay que decir que hay elementos de contexto que existe un plan para hacer fraude el día de las elecciones a través del no uso del dispositivo biométrico. Le reiteramos a la población hondureña que no usar el dispositivo biométrico constituye delito electoral. No se presten a las intenciones de candidatos o candidatas o movimientos internos”, dijo.

En medio del entusiasmo y rumores de fraude, el CNE solicitó esta semana al Ministerio Público una investigación “de manera inmediata y de manera oficiosa” para identificar la planificación y actos concretos que atenten contra la utilización del dispositivo biométrico.

En los últimos días circuló en redes sociales que algunos activistas llaman a sus correligionarios a dañar los lectores biométricos con lija con el objeto de descartarlos el día de las elecciones y, de esta manera, tener coartadas para practicar fraude en las urnas y favorecer al candidato de su preferencia.

Otra novedad importante en estas primarias es la participación de los Custodios Informáticos Electorales (CIE). El CNE ha acreditado a 24,858 para los tres partidos políticos.

Estos, según el Instructivo para Juntas Receptoras de Votos, “son funcionarios acreditados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los partidos políticos, encargados de asistir en la solución de problemas que se generen con la recepción y entrega de la maleta electoral, realizar asistencia en los centros de votación durante el desarrollo de la votación desde la apertura de la JRV el día domingo 9 de marzo de 2025, instalar el centro de transmisión y escaneo y asistir a la JRV en la transmisión de las actas de cierre”.